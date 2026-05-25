الرئيس الأمريكي ادعى أن الاتفاق النووي الذي أُبرم مع إيران في عهد أوباما، فتح الطريق أمام طهران لامتلاك سلاح نووي..

ترامب: إما اتفاق عظيم مع إيران أو لا اتفاق أبدا الرئيس الأمريكي ادعى أن الاتفاق النووي الذي أُبرم مع إيران في عهد أوباما، فتح الطريق أمام طهران لامتلاك سلاح نووي..

أنقرة/ الأناضول

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاتفاق المحتمل مع إيران "إما أن يكون عظيما وذا مغزى، أو لن يكون هناك أي اتفاق".

جاء ذلك في تدوينة له على منصته "تروث سوشيال"، الاثنين، تطرق فيها إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران.

ووصف ترامب الاتفاق النووي الذي أُبرم خلال ولاية الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، والمعروف بـ"خطة العمل الشاملة المشتركة"، بأنه "كارثي وفاشل".

وادعى ترامب أن الاتفاق النووي الذي أُبرم مع إيران في عهد أوباما، فتح الطريق أمام طهران لامتلاك سلاح نووي.

وأضاف أن الاتفاق الذي قد يبرمه بنفسه سيكون "النقيض تماما" لذلك الاتفاق.

والأحد، أورد موقع إكسيوس الأمريكي نقلا عن مسؤولين أمريكيين، ادعاءات تفيد بأن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى اتفاق يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز، والسماح لطهران ببيع النفط، واستئناف مفاوضات تهدف إلى تقييد البرنامج النووي الإيراني.

ومساء السبت، أعلن ترامب، استكمال التفاوض على معظم بنود "اتفاق" مع إيران، وقرب الكشف عن تفاصيله.

وتقود باكستان جهود وساطة بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب التي بدأت في 28 فبراير/ شباط الماضي، بهجمات شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان الماضي.