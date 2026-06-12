الرئيس الأمريكي: "اليوم أنهينا الحرب مع إيران. لقد وافقوا على ألا يمتلكوا أسلحة نووية أبدًا، وهذا كان الأمر الذي أصررنا عليه".

ترامب: أنهينا الحرب مع إيران الرئيس الأمريكي: "اليوم أنهينا الحرب مع إيران. لقد وافقوا على ألا يمتلكوا أسلحة نووية أبدًا، وهذا كان الأمر الذي أصررنا عليه".

أنقرة/ الأناضول

ادعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الخميس، أن بلاده قررت إنهاء الحرب على إيران "بعد موافقة طهران على عدم امتلاك أسلحة نووية".

جاء ذلك خلال مشاركته عبر الهاتف في تجمع انتخابي لبيرت جونز، المرشح لمنصب حاكم ولاية جورجيا، فيما نفت طهران التوصل لاتفاق نهائي بهذا الخصوص.

وتتهم واشنطن وتل أبيب طهران بامتلاك برنامجين نووي وصاروخي يهددان إسرائيل ودولا إقليمية صديقة للولايات المتحدة، بينما تقول إيران إن برنامجها سلمي ولا تسعى إلى إنتاج أسلحة نووية ولا تهدد دولا أخرى.

وقال ترامب: "لا أعلم إن كنتم سمعتم أم لا، اليوم أنهينا الحرب مع إيران، لقد وافقوا على ألا يمتلكوا أسلحة نووية أبدًا، وهذا كان الأمر الذي أصررنا عليه وكان هدفنا بالكامل، بل يشكل 95 بالمئة من هدفنا".

وفي وقت سابق الخميس، أعلن ترامب عبر منصته "تروث سوشال" إلغاء هجمات كانت مخططة ضد إيران الليلة، مدعيا أن التفاهمات المقترحة حظيت بموافقة أطراف عدة، بينها إسرائيل، وأن موعد ومكان التوقيع الرسمي سيُعلنان لاحقًا.

وقال: "استناداً لمناقشات مع إيران، وصلت لأعلى مستويات القيادة الإيرانية وحظيت بالموافقة، فقد قررتُ إلغاء الضربات وعمليات القصف المقررة ضد إيران هذا المساء".

بدوره نفى متحدث وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، توصل بلاده إلى نتيجة نهائية بشأن اتفاق، خلافا لما أعلنه ترامب، معتبرا أن ما يطرح بهذا الصدد "مجرد تكهنات".

وما بين تعثر وتفاؤل حذر، تخوض واشنطن وطهران منذ بدء الهدنة في 8 أبريل/ نيسان الماضي، مفاوضات لإنهاء الحرب بوساطة باكستانية، التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي