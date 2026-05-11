الرئيس الأمريكي قال إن فنزويلا تمتلك ما قيمته "40 تريليون دولار" من النفط، وإن موارد هذا البلد ذات أهمية كبيرة بالنسبة للولايات المتحدة..

ترامب: أفكر بجدية في جعل فنزويلا الولاية الأمريكية الـ51 الرئيس الأمريكي قال إن فنزويلا تمتلك ما قيمته "40 تريليون دولار" من النفط، وإن موارد هذا البلد ذات أهمية كبيرة بالنسبة للولايات المتحدة..

واشنطن/الأناضول

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، إنه يفكر "بجدية" في جعل فنزويلا الولاية الـ51 لبلاده.

وفي مقابلة هاتفية مع قناة فوكس نيوز الأمريكية أضاف ترامب: "فنزويلا تحب ترامب".

وأشار ترامب إلى أن فنزويلا تمتلك ما قيمته "40 تريليون دولار" من النفط، مؤكدا أن موارد هذا البلد ذات أهمية كبيرة بالنسبة للولايات المتحدة.

وفي 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، شن الجيش الأمريكي هجوما على فنزويلا أسفر عن قتلى واعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته واقتيادهما إلى الولايات المتحدة.

وأعلن ترامب لاحقا أن بلاده ستتولى إدارة شؤون فنزويلا خلال فترة انتقالية، وسترسل شركاتها للاستثمار في قطاع النفط، دون تحديد جدول زمني.

واتفق البلدان في أوائل مارس/ آذار الجاري، على إعادة العلاقات الدبلوماسية، وذلك بعد مباحثات أجرتها واشنطن مع حكومة الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريغيز.