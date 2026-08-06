جدد تأكيده على أن واشنطن لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي..

ترامب: أفضّل التوصل لاتفاق مع إيران لكن الخيار العسكري مطروح جدد تأكيده على أن واشنطن لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي..

واشنطن / الأناضول

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يفضل التوصل إلى اتفاق مع إيران، لكنه أكد في الوقت نفسه أن "استخدام القوة لا يزال خيارا مطروحا" في حال فشل المسار الدبلوماسي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها مساء الأربعاء، خلال مشاركته في فعالية اقتصادية بمدينة لاس فيغاس في ولاية نيفادا الأمريكية، حيث تطرق إلى ملف إيران في إطار حديثه عن السياسة الخارجية.

وجدد ترامب وعيده بأن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وأردف: "أفضل التوصل إلى اتفاق معهم لأنني لا أريد قتل الناس".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة كانت مستعدة لشن "أكبر هجوم منذ الحرب العالمية الثانية"، إلا أنها علقت الهجمات استجابة لطلب من قادة دول الخليج و"مسؤولين إيرانيين أبدوا رغبتهم في وقف الهجوم وإجراء محادثات".

وأضاف في هذا الصدد قائلا: "اتصلوا بي وقالوا: من فضلك لا تفعل ذلك، دعنا نتحدث. ونحن نجري محادثات الآن. سنرى ما سيحدث، لكنهم يظهرون لنا الاحترام".

وكانت إيران والولايات المتحدة توصلتا في 14 يونيو/ حزيران الماضي، بوساطة باكستان، إلى اتفاق نص في مرحلته الأولى على إعادة فتح مضيق هرمز مقابل الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، مع تعهد طهران بعدم فرض رسوم على عبور السفن عبر المضيق لمدة 60 يوما.

إلا أن الولايات المتحدة لم تفرج عن الأصول الإيرانية بعد توقيع مذكرة التفاهم، وحددت مسارا بديلا لعبور السفن عبر المياه الإقليمية العُمانية.

واعتبرت طهران هذه الخطوات انتهاكا للاتفاق، فقيّدت حركة الملاحة في المضيق، واستهدفت عددا من السفن التي قالت إنها حاولت العبور دون إذن.

ورغم مذكرة التفاهم، تصاعد التوتر بين البلدين إلى مواجهات عسكرية بدأت في 8 يوليو/ تموز واستمرت قرابة أسبوعين، قبل أن تستأنف إيران محادثاتها مع سلطنة عُمان لتحديد ممرات آمنة لعبور السفن في مضيق هرمز.