في تصريحات صحفية لترامب في البيت الأبيض حول الحرب الروسية الأوكرانية..

ترامب: أعتقد أننا سننجح بأنقرة في التوصل لاتفاق بشأن أوكرانيا وروسيا في تصريحات صحفية لترامب في البيت الأبيض حول الحرب الروسية الأوكرانية..

واشنطن/الأناضول

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنهم سيجرون مباحثات بأنقرة خلال قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) من أجل التوصل إلى اتفاق بين أوكرانيا وروسيا، قائلاً "سنذهب إلى الناتو، وسنناقش القضية، وأعتقد أننا سننجح في ذلك".

جاء ذلك في تصريحات صحفية لترامب في البيت الأبيض حول الحرب الروسية الأوكرانية.

ورداً على سؤال حول مسار الحرب بين روسيا وأوكرانيا، قال ترامب: "سنذهب إلى الناتو، وسنناقش القضية، وأعتقد أننا سننجح في ذلك".

وأكد الرئيس الأمريكي أن كلاً من الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي يرغبان في أن تنتهي هذه الحرب.

وفي وقت سابق أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيلتقي نظيريه الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والسوري أحمد الشرع، كلًّا على حدة، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) بالعاصمة التركية أنقرة.

ومن المقرر أن يعقد ترامب، مؤتمرا صحفيا قبل مغادرته أنقرة.

وتستضيف تركيا قمة الناتو للمرة الثانية في تاريخها، بعد مرور 22 عامًا على استضافتها قمة إسطنبول 2004.

