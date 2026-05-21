الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشار إلى أن نظيره التركي رجب طيب أردوغان "شخص قوي، لكن تربطني به علاقة لا يمتلكها أي شخص آخر"..

ترامب: أجرينا اتصالا جيدا للغاية مع الرئيس أردوغان وهو حليف رائع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشار إلى أن نظيره التركي رجب طيب أردوغان "شخص قوي، لكن تربطني به علاقة لا يمتلكها أي شخص آخر"..

واشنطن/ الأناضول

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه أجرى اتصالا هاتفيا "جيدا للغاية" مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، الذي وصفه بأنها "حليف رائع".



جاء ذلك خلال رده على أسئلة الصحفيين في مطار قاعدة أندروز المشتركة، الأربعاء، أثناء عودته إلى واشنطن عقب مشاركته في حفل تخرج عسكري بولاية كونيتيكت.

وقال ترامب: "أجرينا اتصالا هاتفيا جيدا للغاية مع الرئيس أردوغان. وهناك علاقة جيدة جدا فيما بيننا".

وأشار إلى أن الرئيس أردوغان "شخص قوي، لكن تربطني به علاقة لا يمتلكها أي شخص آخر".

وتابع: "أعتقد أنه كان حليفا جيدا جدا. قد يشكك البعض في ذلك، لكنني أراه حليفا رائعا، وشعبه يكن له الاحترام".



وفي وقت سابق الأربعاء، ذكرت دائرة الاتصال التابعة للرئاسة التركية، أن أردوغان بحث مع ترامب خلال اتصال هاتفي العلاقات الثنائية بين تركيا والولايات المتحدة، إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية.

