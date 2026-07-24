بيانات موقع البنتاغون شهدت تغييرا في عدد الجنود الأمريكيين الذين لقوا حتفهم خلال الحرب، وسط تصريحات متضاربة بشأن ذلك..

تراجع عدد قتلى الجنود الأمريكيين في الحرب مع إيران من 18 إلى 14 بيانات موقع البنتاغون شهدت تغييرا في عدد الجنود الأمريكيين الذين لقوا حتفهم خلال الحرب، وسط تصريحات متضاربة بشأن ذلك..

أنقرة/ الأناضول



شهد الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، انخفاضا في عدد الجنود الذين قُتلوا في الحرب مع إيران من 18 إلى 14.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، الجمعة، أن بيانات الوزارة شهدت تغييرا في عدد الجنود الأمريكيين الذين لقوا حتفهم خلال الحرب.



ونقلت الصحيفة عن ثلاثة مسؤولين عسكريين لم تكشف عن أسمائهم ومتحدث باسم البنتاغون تصريحات متضاربة بشأن سبب انخفاض عدد القتلى من 18 إلى 14.

وزعم مسؤولون عسكريون أن أحد أسباب هذا التغيير هو أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قررت إزالة أسماء 4 جنود من القائمة، باعتبار أنهم لقوا حتفهم "بعد إعلان ترامب وقف إطلاق النار".

من جانبه، أرجع القائم بأعمال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جويل فالديس التغيير إلى "أعطال مؤقتة في البيانات" على الموقع الإلكتروني، مشيرا إلى أنه سيتم إصلاحها خلال وقت قصير.

وفي 21 يوليو/تموز الجاري، أعلن ترامب أن عدد الجنود الأمريكيين الذين قُتلوا في الحرب بلغ 18.