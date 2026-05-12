تداعيات حرب إيران.. ارتفاع التضخم بألمانيا 2.9 في المئة خلال أبريل للشهر الثاني على التوالي مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة بسبب تداعيات الحرب على إيران، وفق مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني..

الرباط/ الأناضول

أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني (رسمي)، الثلاثاء، ارتفاع معدل التضخم إلى 2.9 في المئة خلال أبريل/نيسان الماضي على أساس سنوي، مدفوعا بتزايد أسعار الطاقة بسبب تداعيات الحرب على إيران.

وأوضح المكتب في بيان، أن هذه الارتفاع جاء مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة 10.1 في المئة، بسبب تداعيات الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، منذ 28 فبراير/ شباط الماضي، وما تبعه من تقلبات أسعار الطاقة.

وبلغ معدل التضخم في ألمانيا في فبراير الماضي 1.9 في المئة على أساس سنوي، فيما سجل 2.7 في المئة في مارس/آذار الماضي.

وقالت روث براند، رئيسة مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني: "ارتفع التضخم للشهر الثاني على التوالي نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب على إيران".

وأضافت أن المستهلكين يشعرون بشكل خاص بضغوط الأسعار المستمرة في وقود السيارات.

وتشهد أسعار النفط صعودا مستمرا مدفوعا بتصاعد التوترات في الشرق الأوسط والتهديدات المحدقة بسلامة الملاحة في مضيق هرمز، وسط شكوك حيال المفاوضات ما بين طهران وواشنطن، ما يسبب تقلبات كبيرة في الاسواق العالمية.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير الماضي، لترد الأخيرة بشن هجمات على إسرائيل وعلى ما قالت إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول المنطقة، قبل أن تعلن واشنطن وطهران، في 8 أبريل/ نيسان الماضي هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية.

واستضافت باكستان في 11 أبريل جولة محادثات بين الولايات المتحدة وإيران، لكنهما لم تتوصلا إلى اتفاق لإنهاء الحرب، ولاحقا أعلن ترامب تمديد الهدنة دون سقف زمني.

ومع جمود مسار المفاوضات، بدأت واشنطن في 13 أبريل حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية، ومنها المطلة على هرمز، فردت طهران بمنع المرور في المضيق إلا بتنسيق معها.

ويُعد مضيق هرمز من أهم الشرايين الحيوية لنقل الطاقة عالميا، إذ يمر عبره يوميا نحو 20 مليون برميل نفط، إضافة إلى قرابة 20 بالمئة من تجارة الغاز الطبيعي المسال في العالم.

