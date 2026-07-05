تحليق إسرائيلي فوق بيروت وقصف لبلدة ضمن خروقات الأحد

إسطنبول/ الأناضول



حلق طيران تابع للجيش الإسرائيلي، الأحد، فوق العاصمة اللبنانية بيروت وضاحيتها الجنوبية، فيما تعرضت بلدة في الجنوب لقصف مدفعي، ضمن خروقات إسرائيلية لاتفاق الإطار.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن طائرة مسيرة إسرائيلية حلقت في أجواء بيروت على علو منخفض، إضافة إلى تحليق طائرة مسيرة أخرى في أجواء الضاحية الجنوبية للعاصمة.

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي قصف بسلاح المدفعية بلدة دير سريان بقضاء النبطية في جنوبي البلاد، دون أن تذكر نتائج ذلك.

وفي 26 يونيو/حزيران الماضي، وقع لبنان وإسرائيل، برعاية أمريكية، "اتفاق إطار" ينص على انسحاب إسرائيلي "متدرج" من الأراضي اللبنانية، يبدأ بمنطقتين تجريبيتين.

ولم يحدد الاتفاق جدولا زمنيا واضحا للانسحاب من المنطقتين أو من كامل الأراضي اللبنانية، كما ربط ذلك بتولي الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية الكاملة في المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية، ونزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، في إشارة إلى "حزب الله".

وتضمنت الوثيقة، التي نقلتها وكالة الأنباء اللبنانية عن موقع "أكسيوس" الأمريكي، إعلان لبنان وإسرائيل "عزمهما على إنهاء النزاع بينهما بصورة نهائية، ومعالجة أسبابه الكامنة، وإنهاء أي حالة حرب قائمة بينهما رسميا".

ومنذ 2 مارس/آذار 2026، يتواصل العدوان الإسرائيلي على لبنان، وقد أسفر عن مقتل 4 آلاف و303 أشخاص وإصابة 12 ألفا و202، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وفق السلطات اللبنانية.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات.

كما تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطين المستقلة المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.