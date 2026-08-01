الحادث يعتبر من الفئة "أ" التي تُستخدم للحوادث الجسيمة..

تحطم مقاتلة "إف-35" أمريكية في كاليفورنيا ونجاة قائدها الحادث يعتبر من الفئة "أ" التي تُستخدم للحوادث الجسيمة..

واشنطن/ الأناضول

تحطمت مقاتلة أمريكية شبحية من طراز "إف-35 بي"، قرب قاعدة جوية في ولاية كاليفورنيا، فيما نجا قائدها بعد استخدامه المقعد القاذف.

وقالت قوات مشاة البحرية الأمريكية، الجمعة، في بيان، إن الطائرة تحطمت قرب قاعدة ميرامار الجوية التابعة لها في منطقة سان دييغو.

وأضافت أن قائد الطائرة تمكن من القفز منها باستخدام المقعد القاذف ونجا من الحادث.

وصنفت قوات مشاة البحرية تحطم الطائرة، التابعة للمجموعة الجوية الـ11 بأنه "حادث من الفئة أ"، وهي الفئة التي تُستخدم للحوادث الجسيمة.

واشتعلت النيران في الطائرة عقب ارتطامها بالأرض، فيما أُرسلت فرق طوارئ عديدة إلى المنطقة للتعامل مع الحادث.

وتُعد "إف-35 بي" إحدى نسخ المقاتلة الشبحية متعددة المهام التي تستخدم القوات الأمريكية طرازاتها المختلفة.

وتتميز النسخة "بي" بمحرك يتيح لها الإقلاع من مسافات قصيرة والهبوط عموديا، وتعمل عادةً من على متن حاملات الطائرات الصغيرة.