تحطم قاذفة "بي-52" أمريكية بعد إقلاعها من قاعدة في كاليفورنيا بحسب ما أعلنته قاعدة "إدواردز" الجوية الأمريكية..

واشنطن/ الأناضول

أعلنت قاعدة "إدواردز" الجوية الأمريكية، الاثنين، تحطم قاذفة من طراز "بي-52 ستراتوفورتريس" بعد وقت قصير من إقلاعها من أحد المطارات في ولاية كاليفورنيا.

وذكرت القاعدة في بيان على منصة شركة "إكس" الأمريكية، أن الطائرة تحطمت بالقرب من مدينة لوس أنجلوس.

وقال البيان: "تحطمت طائرة بي-52 ستراتوفورتريس التابعة لسلاح الجو الأمريكي بعد وقت قصير من إقلاعها من قاعدة إدواردز الجوية عند الساعة 11:20 صباحًا بالتوقيت المحلي".

وأشار البيان إلى أنه تم إرسال فرق الطوارئ على الفور إلى موقع الحادث.

وتعتبر طائرة بوينغ بي-52 ستراتوفورتريس من بين القاذفات بعيدة المدى المستخدمة في مختلف المهام العسكرية، ويمكنها التحليق بسرعات دون صوتية والوصول إلى ارتفاع يقارب 15 كيلومترًا.