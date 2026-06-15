تحطم قاذفة "بي-52" أمريكية بعد إقلاعها من قاعدة في كاليفورنيا

Mücahit Oktay, Muhammet Torunlu
15 يونيو 2026•تحديث: 15 يونيو 2026
واشنطن/ الأناضول
أعلنت قاعدة "إدواردز" الجوية الأمريكية، الاثنين، تحطم قاذفة من طراز "بي-52 ستراتوفورتريس" بعد وقت قصير من إقلاعها من أحد المطارات في ولاية كاليفورنيا.
وذكرت القاعدة في بيان على منصة شركة "إكس" الأمريكية، أن الطائرة تحطمت بالقرب من مدينة لوس أنجلوس.
وقال البيان: "تحطمت طائرة بي-52 ستراتوفورتريس التابعة لسلاح الجو الأمريكي بعد وقت قصير من إقلاعها من قاعدة إدواردز الجوية عند الساعة 11:20 صباحًا بالتوقيت المحلي".
وأشار البيان إلى أنه تم إرسال فرق الطوارئ على الفور إلى موقع الحادث.
وتعتبر طائرة بوينغ بي-52 ستراتوفورتريس من بين القاذفات بعيدة المدى المستخدمة في مختلف المهام العسكرية، ويمكنها التحليق بسرعات دون صوتية والوصول إلى ارتفاع يقارب 15 كيلومترًا.