أثناء مهمة تدريب، بحسب وزارة الدفاع الروسية، دون الكشف عن طراز الطائرة..

تحطم طائرة حربية روسية في منطقة موسكو ونجاة قائدها أثناء مهمة تدريب، بحسب وزارة الدفاع الروسية، دون الكشف عن طراز الطائرة..

موسكو/ الأناضول

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الخميس، سقوط طائرة حربية أثناء مهمة تدريب في منطقة موسكو، ونجاة قائدها.



وقالت الوزارة في بيان إن الطيار تمكن من القفز باستخدام مقعد النجاة، مشيرة إلى أن حالته الصحية مستقرة ولا يواجه خطرا على حياته.



وأضاف البيان أن الطائرة سقطت في منطقة غير مأهولة، ولم يسفر الحادث عن أي دمار على الأرض.



وأوضح أن الطائرة كانت تنفذ رحلة تدريبية من دون ذخيرة، مرجحا أن يكون عطل فني وراء الحادث.

ولم تكشف وزارة الدفاع الروسية عن طراز الطائرة التي تحطمت.

