قفزت 16.9 بالمئة خلال النصف الأول من 2026..

تجارة الصين الخارجية تتخطى 3.75 تريليون دولار لأول مرة في 6 شهور قفزت 16.9 بالمئة خلال النصف الأول من 2026..

الرباط/ الأناضول

سجلت التجارة الخارجية للصين ارتفاعا على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2026، لتبلغ 3.75 تريليون دولار، في مستوى قياسي يسجل للمرة الأولى خلال نصف عام.

وأفادت الهيئة العامة للجمارك الصينية، في بيان الثلاثاء، بأن إجمالي قيمة واردات وصادرات السلع ارتفع بنسبة 16.9 بالمئة ليصل إلى 25.47 تريليون يوان (نحو 3.75 تريليون دولار).

وبلغت قيمة الصادرات الصينية 14.73 تريليون يوان (2.16 تريليون دولار)، بزيادة 13.4 بالمئة على أساس سنوي، لتواصل بذلك نموها للربع الـ11 على التوالي، بحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

في المقابل، سجلت الواردات 10.74 تريليون يوان (1.58 تريليون دولار)، بارتفاع نسبته 22.1 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتجاوز نمو الواردات معدل نمو الصادرات بـ8.7 نقاط مئوية، ما أسهم في تعزيز التوازن التجاري للصين خلال الفترة المذكورة.

وقالت الهيئة العامة للجمارك إن التجارة الخارجية للصين حافظت على مسار إيجابي رغم ما وصفته بـ"البيئة الخارجية المعقدة والمتغيرة"، مشيرة إلى استمرار الزخم وتحقيق أداء مستقر.

وخلال عام 2025، بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية الصينية نحو 45 تريليون يوان (6.4 تريليونات دولار)، بما يعادل 18.5 بالمئة من إجمالي التجارة العالمية، لتواصل الصين تصدر دول العالم في تجارة السلع.