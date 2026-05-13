تتارستان: 118 اتفاقية و152 مشروعًا في منتدى قازان الاستثماري يستمر المنتدى حتى 18 مايو الجاري التطورات في العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين روسيا والدول الإسلامية..

أنقرة / الأناضول

قالت رئيسة وكالة تنمية الاستثمار في جمهورية تتارستان تاليا مينولينا إن 118 اتفاقية من المقرر توقيعها ضمن فعاليات منتدى قازان: روسيا - العالم الإسلامي، في نسخته السابعة عشرة.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد الأربعاء، قبيل انطلاق المنتدى الذي تشارك فيه وكالة الأناضول بصفة شريك إعلامي عالمي.

وأوضحت مينولينا أن التحضيرات للمنتدى استمرت على مدار العام، مشيرة إلى أن عدد الدول المشاركة بلغ 103 دول، وهو ما يُعد أكبر تمثيل دولي في تاريخ المنتدى.

وأضافت أنه من المقرر عقد 149 جلسة عمل خلال فعاليات المنتدى، على أن تُقام الأنشطة في مواقع متعددة، أبرزها مركز معارض قازان الدولي.

كما لفتت إلى أن المنتدى استضاف 368 وفدًا من كبار الشخصيات، وأنه يُتوقع توقيع 118 اتفاقية، إلى جانب عرض 152 مشروعًا استثماريًا ضمن معرض متخصص بالمشاريع الاقتصادية.

ويناقش منتدى قازان: روسيا - العالم الإسلامي، الذي يستمر حتى 18 مايو/أيار الجاري، تطورات العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين روسيا والدول الإسلامية، إلى جانب آفاق التعاون في مختلف المجالات.

ويشارك في المنتدى ممثلون عن منظمات دولية ومؤسسات مالية وعامة، إضافة إلى مسؤولين دبلوماسيين وسياسيين ومستثمرين ورجال أعمال من دول متعددة.

ويهدف المنتدى، الذي انطلق لأول مرة عام 2009، إلى تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني والاجتماعي والثقافي بين روسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي.

ويتضمن البرنامج جلسات وفعاليات متنوعة تتناول موضوعات مثل التمويل الإسلامي، وصناعة الحلال، والتعاون الدولي، والاستثمار، والتجارة، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والثقافة، والإعلام.

يُشار إلى أن المنتدى في نسخته السابقة استقطب مشاركين من 96 دولة، وشهد حضور أكثر من 8440 شخصًا في برنامج الأعمال، ونحو 200 فعالية و148 جلسة، إضافة إلى تغطية إعلامية واسعة بمشاركة أكثر من 500 ممثل لوسائل الإعلام.

