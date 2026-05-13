تتارستان.. "يوم الأزياء المحتشمة" أبرز فعاليات منتدى قازان الدولي تم استعراض تصاميم من ماليزيا وإندونيسيا وأوزبكستان وروسيا وتركمانستان والمغرب وباكستان..

تتارستان / الأناضول

أقيم في قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية، عرض أزياء بعنوان "يوم الأزياء المحتشمة" في إطار "منتدى قازان: روسيا - العالم الإسلامي".

وتشارك وكالة الأناضول في "منتدى قازان: روسيا - العالم الإسلامي" الذي تُعقد نسخته الـ 17 هذا العام، بصفتها "شريك إعلامي عالمي".

وأفاد مراسل الأناضول الأربعاء، أن عرض الأزياء الذي عرض كجزء من البرنامج الثقافي للمنتدى يعد أبرز الفعاليات التي تستقطب مهتمي عالم الأزياء الإسلامية.

وقدمت عارضات الأزياء مجموعات من تصاميم مصممي الأزياء من مختلف البلدان، سعيا إلى تعزيز مفهوم الأزياء المحتشمة عالميا من خلال الجمع بين التراث الثقافي والزخارف التقليدية وأساليب التصميم الحديثة.

وتم استعراض تصاميم الأزياء من ماليزيا وإندونيسيا وأوزبكستان وروسيا وتركمانستان والمغرب وباكستان، ممزوجة بين الأنماط العصرية والتقليدية.



ويناقش منتدى قازان: روسيا - العالم الإسلامي، الذي يستمر حتى 18 مايو/أيار الجاري، تطورات العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين روسيا والدول الإسلامية، إلى جانب آفاق التعاون في مختلف المجالات.

ويشارك في المنتدى ممثلون عن منظمات دولية ومؤسسات مالية وعامة، إضافة إلى مسؤولين دبلوماسيين وسياسيين ومستثمرين ورجال أعمال من دول متعددة.

ويهدف المنتدى، الذي انطلق لأول مرة عام 2009، إلى تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني والاجتماعي والثقافي بين روسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي.

ويتضمن البرنامج جلسات وفعاليات متنوعة تتناول موضوعات مثل التمويل الإسلامي، وصناعة الحلال، والتعاون الدولي، والاستثمار، والتجارة، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والثقافة، والإعلام.

يُشار إلى أن المنتدى في نسخته السابقة استقطب مشاركين من 96 دولة، وشهد حضور أكثر من 8440 شخصًا في برنامج الأعمال، ونحو 200 فعالية و148 جلسة، إضافة إلى تغطية إعلامية واسعة بمشاركة أكثر من 500 ممثل لوسائل الإعلام.