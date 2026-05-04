تتأهب لإيران.. إسرائيل تتسلم خلال شهر طائرة التزود بالوقود KC-46 من الولايات المتحدة، وضمن صفقة مكونة من 6 طائرات، حسب وزارة الدفاع الإسرائيلية

القدس / الأناضول

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، الاثنين، إنها ستتسلم من الولايات المتحدة خلال شهر طائرة التزود بالوقود "بوينغ KC-46".

وقالت في بيان: "قبل تسليمها إلى القوات الجوية خلال شهر تقريبا، أكملت طائرة التزود بالوقود بوينغ KC-46 أول رحلة تجريبية لها في الولايات المتحدة".

وأضافت أن هذه الطائرة تُعد الأولى من بين ست طائرات تزود بالوقود اشترتها وزارة الدفاع الإسرائيلية.

وستُجهّز طائرات التزود بالوقود بأنظمة إسرائيلية، وستُكيّف مع المتطلبات العملياتية للقوات الجوية، ما سيُمكّن القوات الجوية من زيادة مدى طيرانها، وفقا للبيان

وذكر موقع "تايمز أوف إسرائيل" الاثنين أنه من المقرر أن تحل طائرات "KC-46" محل أسطول سلاح الجو الحالي من طائرات التزود بالوقود من طراز بوينغ 707 القديمة، والتي لعبت "دورا رئيسيا في حروب إسرائيل ضد إيران".

وتبعد الأهداف الحيوية في إيران عن القواعد الجوية الإسرائيلية مسافة تراوح بين 1500 و2000 كلم، ولا تملك معظم الطائرات المقاتلة مدى طيران كاف للذهاب والعودة، ما يحتم عليها التزود بالوقود جوا.

وفي يونيو/ حزيران 2025 شنت إسرائيل حربا على إيران، ثم بدأت مع الولايات المتحدة حربا جديدة عليها في 28 فبراير/ شباط الماضي، مما خلف أكثر من ثلاثة آلاف قتيل، حسب طهران.

ومع تعثر مسار المفاوضات، تتصاعد توترات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن الملاحة في مضيق هرمز الحيوي لصادرات الطاقة، ما ينذر باحتمال انهيار الهدنة الراهنة واستئناف الحرب.

والأحد، صادقت اللجنة الوزارية للمشتريات التابعة لوزارة الدفاع على شراء سربين جديدين من الطائرات المقاتلة "إف-35" (F-35) و"إف-15 آي" (F-15I)، في إطار سباق التسلح ضد إيران.

وتقدر قيمة شراء السربين بعشرات المليارات من الشواكل (الدولار يساوي نحو 2.9 شيكل)، وتشمل دمجهما في القوات الجوية، وتقديم الدعم الشامل، وتوفير قطع الغيار والخدمات اللوجستية، وفقا لهيئة البث.

وبالإضافة إلى التأهب لاحتمال استئناف حرب إيران، تواصل إسرائيل حرب الإبادة على غزة وعدوانا على لبنان، في خرق لاتفاقي وقف إطلاق النار الساريين منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول و17 أبريل/ نيسان الماضيين على الترتيب.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في لبنان وسوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.