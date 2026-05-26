تباين في أسعار النفط إثر تجدد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران ارتفاع العقود الآجلة لبرنت بنسبة 2.8 بالمئة إلى 98 دولارا للبرميل مقابل انخفاض الخام الأمريكي بنسبة 4.4 بالمئة ليبلغ 92 دولارا

الرباط / الأناضول

ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام نفط برنت، الثلاثاء، بنسبة 2.8 بالمئة لتسجل 98 دولارا للبرميل، إثر تجدد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران مع ترقب اتفاق محتمل بينهما.

وانخفضت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي بنسبة 4.4 بالمئة، لتبلغ نحو 92 دولارا للبرميل بحلول الساعة 11:00 "ت.غ"، حسب تداولات.

وكانت أسعار العقود الآجلة لخام برنت هبطت بنسبة 7 بالمئة، الاثنين، عند التسوية، لتسجل 96 دولارا للبرميل، في ظل اتفاق محتمل بين واشنطن وإيران، كما انخفضت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي بنسبة 7 بالمئة، لتبلغ نحو 89 دولارا للبرميل.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أفادت وكالة "فارس" الإيرانية بمقتل عدة أشخاص، بغارة أمريكية إسرائيلية استهدفت سفنا إيرانية جنوب جزيرة لارك بمضيق هرمز.

والأحد، أورد موقع "إكسيوس" نقلا عن مسؤولين أمريكيين، ادعاءات تفيد بأن واشنطن وإيران تقتربان من التوصل إلى اتفاق يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز، والسماح لطهران ببيع النفط، واستئناف المفاوضات لتقييد البرنامج النووي الإيراني.

والسبت أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استكمال التفاوض على معظم بنود اتفاق مع طهران، في انتظار استكمال ترتيباته النهائية مع إيران ودول شرق أوسطية، على أن يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز ضمن بنود أخرى.

فيما قال متحدث الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن مواقف طهران وواشنطن باتت "أكثر تقاربا"، لكن "ما تزال هناك مسائل خلافية، ونعمل على استكمال مذكرة التفاهم".

أما الوساطة الباكستانية فأعلنت في بيان للجيش عقب مباحثات أجراها قائده عاصم منير في طهران، عن إحراز "تقدم مبشر" نحو التوصل إلى "تفاهم نهائي" بين الولايات المتحدة وإيران.

وتقود باكستان وساطة بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب التي بدأت في 28 فبراير/ شباط بهجمات شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان.

كما نفذت طهران هجمات ضد ما قالت إنها قواعد ومصالح أمريكية في دول عربية، وأسفر بعضها عن قتلى وجرحى عربا وأضر بمنشآت مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.