أصيب 23 آخرون، فيما توفي فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها في قصف سابق، ضمن الخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار

بينهم مدير شرطة وطالب ثانوية.. 5 قتلى بهجمات إسرائيلية على غزة السبت أصيب 23 آخرون، فيما توفي فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها في قصف سابق، ضمن الخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار

غزة/ الأناضول

قُتل 5 فلسطينيين، بينهم مدير شرطة محافظة شمال غزة وطالب ناجح في الثانوية العامة، وأصيب 23 آخرون، السبت، في هجمات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة.

كما توفي فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها في قصف إسرائيلي سابق، في ظل استمرار الخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وقالت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، في بيان، إن مدير شرطة محافظة شمال غزة العميد عبد الناصر محمد المقادمة (54 عاما)، قُتل إثر استهدافه بطائرة إسرائيلية في حي الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة.

وأفاد شهود عيان للأناضول بأن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت دراجة هوائية قرب مفترق الغزالي في الحي، ما أسفر عن مقتل المقادمة.

وفي مدينة دير البلح وسط القطاع، قال مصدر طبي للأناضول إن 11 فلسطينيا أصيبوا جراء غارة إسرائيلية استهدفت تجمعا للمواطنين أمام مستشفى شهداء الأقصى.

وفي وقت لاحق، توفي الشاب وسيم عليان أبو خطاب (22 عاما) متأثرا بجروح خطيرة أُصيب بها في الغارة ذاتها، وفق مراسل الأناضول.

وفي وسط القطاع أيضا، أصيب فلسطينيان بجروح خطيرة إثر قصف نفذته طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدف تجمعا لمدنيين غربي منطقة الزوايدة، وفق مصدر طبي للأناضول.

كما أصيب فلسطيني بجروح خطيرة جراء قصف نفذته مسيّرة إسرائيلية استهدفت مركبة قرب دوار أبو شرخ شمالي قطاع غزة.

وفي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، قُتل فلسطينيان، بينهما سيدة، وأصيب 4 آخرون جراء قصف نفذته طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدف منزلا في حي البراق، وفق مصدر طبي للأناضول.

وأشار المصدر إلى نقل القتيلين والمصابين إلى مستشفى ناصر في المدينة.

كما قُتل الفلسطيني خالد زكي البريم (18 عاما)، وأصيب 5 آخرون، إثر غارة إسرائيلية استهدفت تجمعا لمدنيين في محيط "شارع 5" بمنطقة مواصي خان يونس.

وقالت مصادر من أسرة البريم للأناضول إنه كان طالبا في الثانوية العامة، واحتفل الجمعة بنجاحه في الامتحانات.

وكانت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية أعلنت، الجمعة، نتائج الثانوية العامة، في ظل ظروف استثنائية عاشها طلبة قطاع غزة، الذين واصل كثير منهم الدراسة رغم النزوح وتعطل العملية التعليمية وتدمير إسرائيل معظم المدارس.

وفي سياق متصل، توفي الفلسطيني يامن عبيد متأثرا بجروح أصيب بها في قصف إسرائيلي وقع في 14 يوليو/ تموز الجاري، وفق مصدر طبي.

وذكرت مصادر محلية للأناضول أن عبيد كان منتسبا إلى جهاز الشرطة الفلسطينية.

وبذلك، ارتفعت حصيلة قتلى الهجمات الإسرائيلية على غزة منذ صباح السبت إلى 5 فلسطينيين، فضلا عن وفاة عبيد متأثرا بإصابته السابقة، فيما بلغ عدد المصابين 23.

وأسفرت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، من خلال عمليات القصف وإطلاق النار، عن مقتل 1191 فلسطينيا وإصابة 3853 آخرين، وفق بيان صادر عن وزارة الصحة في غزة، صباح السبت. ولا تشمل الحصيلة الضحايا الذين سقطوا اليوم.

ويقول فلسطينيون إن اتفاق وقف إطلاق النار بات "وهما"، في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية وإغلاق المعابر، باستثناء السماح بإدخال كميات محدودة من المساعدات، ما فاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل، بدعم أمريكي، إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 73 ألف قتيل وما يزيد على 173 ألف مصاب، فضلا عن دمار واسع طال نحو 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية.