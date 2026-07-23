بينها 53 إفريقية.. بكين تلغي رسوم الجمارك على واردات 63 دولة وفق رئيسة الهيئة العامة للجمارك الصينية سون مي جيون

الرباط / الأناضول

قالت رئيسة الهيئة العامة للجمارك الصينية سون مي جيون، إن بلادها ألغت الرسوم على الواردات القادمة من 63 دولة، بينها 53 دولة إفريقية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، الخميس، بعض تفاصيله.

وقالت المسؤولة إن الصين "منحت حاليا 63 دولة معاملة الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية، في إطار سعيها إلى مواصلة توسيع نطاق الانفتاح عالي المستوى".

وأشارت سون إلى أن سلطة الجمارك ستواصل العمل على تنويع الأسواق خلال الفترة بين عامي 2026 و2030.

وأضافت أن سلطة الجمارك "ستمضي قدما في تنفيذ تدابير الانفتاح واتفاقيات التجارة عالية المستوى، وستعمل على تعزيز التوافق في الإجراءات الجمركية وتدابير الحجر الصحي وقواعد المنشأ".

وفي مايو/ أيار الماضي بدأت الصين تطبيق معاملة موسعة للإعفاء من الرسوم الجمركية على الواردات القادمة من جميع الدول الإفريقية الـ53 التي تقيم معها علاقات دبلوماسية.

وأوضحت سون أن الهيئة العامة للجمارك "اتخذت تدابير لتسهيل تنفيذ هذه السياسة، بما في ذلك إدارة الجمارك القائمة على تقييم المخاطر، وإجراءات متكاملة للوصول إلى الأسواق، وتوسيع القنوات الخضراء المخصصة للمنتجات الزراعية والغذائية".

وأظهرت بيانات رسمية نمو حجم التجارة بين الصين وإفريقيا بنسبة 19.6 بالمئة على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2026.

ويعكس القرار مساعي بكين إلى تعزيز حضورها الاقتصادي في إفريقيا وموازنة النفوذ الغربي فيها، في وقت تسعى دول القارة إلى زيادة صادراتها وتنويع شركائها التجاريين.

وفي 14 فبراير/ شباط الماضي ذكر التلفزيون الصيني أن بكين ستواصل أيضا الحث على التفاوض وتوقيع اتفاقيات شراكة اقتصادية، وستوسع فرص وصول صادرات القارة الإفريقية إلى الصين من خلال آليات محدثة.