وفقا لشركة "تانكر تراكرز" المتخصصة في تتبع الناقلات، التي أوضحت أن متوسط صادرات شهر يونيو كاملا بلغ 1.66 مليون برميل يوميا

بيانات ملاحية: صادرات نفط إيران بلغت 50 مليون برميل منذ رفع الحصار وفقا لشركة "تانكر تراكرز" المتخصصة في تتبع الناقلات، التي أوضحت أن متوسط صادرات شهر يونيو كاملا بلغ 1.66 مليون برميل يوميا

الرباط/ الأناضول

أظهرت بيانات تتبع ناقلات النفط، الأربعاء، أن "صادرات إيران من الخام بلغت 50 مليون برميل منذ رفع الحصار البحري الأمريكي عنها قبل نحو أسبوعين".

ووفقا لشركة "تانكر تراكرز" المتخصصة في تتبع حركة الناقلات، فإن متوسط صادرات إيران خلال شهر يونيو/ حزيران كاملا بلغ 1.66 مليون برميل يوميا.

وحسابيا، يعني تصدير 50 مليون برميل خلال أسبوعين متوسطا يوميا يقارب 3.57 ملايين برميل، وهو أعلى من إنتاج إيران قبل الحرب البالغ نحو 3.3 ملايين برميل يوميا، ما يرجح أن تكون الشحنات شملت نفطا مخزنا تراكم خلال فترة الحصار، وليس الإنتاج اليومي وحده.

وقبل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، التي اندلعت في فبراير/ شباط 2026، كانت طهران تصدر قرابة مليوني برميل يوميا، وفق "تانكر تراكرز".

وبذلك، ظل متوسط صادرات إيران خلال يونيو كاملا أقل بنحو 17 بالمئة من مستوى ما قبل الحرب، رغم قفزة الشحنات خلال الأسبوعين التاليين لرفع الحصار.

وتراجعت الصادرات النفطية الإيرانية خلال الحرب إلى أقل من مليون برميل يوميا، جراء استهداف البنية التحتية للطاقة وفرض حصار بحري أمريكي في 13 أبريل/ نيسان 2026.

وفي 18 يونيو المنصرم، توصلت طهران وواشنطن إلى مذكرة تفاهم تنص على وقف القتال ورفع الحصار البحري الأمريكي عن إيران وإعادة فتح مضيق هرمز، بعد اضطرابات أثرت على أسواق الطاقة العالمية وأسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز ومعدلات التضخم.

وفي إطار تنفيذ المذكرة، انطلقت في 21 يونيو المنصرم، محادثات بين الجانبين في سويسرا بوساطة قطرية ـ باكستانية مشتركة، لبحث التفاصيل الفنية المتعلقة بتنفيذ مذكرة التفاهم المكونة من 14 بندا.