بولندا: شراكتنا الاستراتيجية مع تركيا راسخة ونسعى لتحالف أقوى في تصريح الرئيس البولندي كارول ناوروكي خلال زيارته شركة "أسيلسان" التركية للصناعات الدفاعية في أنقرة..

أنقرة / الأناضول

أعلن الرئيس البولندي كارول ناوروكي أن بلاده تربطها بتركيا شراكة استراتيجية ممتدة منذ عقود، مؤكدا استعداد وارسو لتعزيز هذه العلاقات وبناء تحالف أقوى مع أنقرة.

وجاءت تصريحات ناوروكي، الثلاثاء، خلال زيارته لشركة "أسيلسان" التركية للصناعات الدفاعية، ضمن برنامج زيارته الرسمية إلى تركيا، حيث رافقه وفد رسمي رفيع.

وقال الرئيس البولندي: "إن التعاون بين قطاعي الصناعات الدفاعية في تركيا وبولندا أمر لا غنى عنه"، مضيفا: "تربطنا علاقات شراكة استراتيجية متينة منذ عقود، ونحن على أتم الاستعداد لترسيخ تحالف أقوى مع تركيا".

وأعرب ناوروكي عن تقديره لعمل شركة "أسيلسان" في بولندا، ولتعاونها مع الشركاء المحليين في مجال الصناعات الدفاعية.

وفي بيان صادر عن الشركة، أفادت "أسيلسان" بأن الرئيس البولندي زار قاعدة غولباشي التكنولوجية التابعة لها في العاصمة أنقرة، حيث اطلع على تقنيات الشركة الوطنية، ولا سيما في مجالات الحرب الإلكترونية والرادار والدفاع الجوي والاتصالات والإلكترونيات الضوئية.

يُذكر أن "أسيلسان" تأسست عام 1975 في أعقاب الحظر المفروض على توريد السلاح إلى تركيا عقب "عملية السلام" العسكرية في قبرص، ومنذ ذلك الحين لعبت دورا محوريا في تطوير وتلبية احتياجات تركيا من الصناعات الدفاعية المحلية.