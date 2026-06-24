بحسب رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك خلال مؤتمر صحفي مشترك، عقب اجتماع ضم قادة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وبولندا في برلين، بمشاركة افتراضية عن بُعد للأمين العام لحلف الناتو مارك روته

بولندا تدعو إلى "التماسك" قبيل قمة الناتو في أنقرة بحسب رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك خلال مؤتمر صحفي مشترك، عقب اجتماع ضم قادة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وبولندا في برلين، بمشاركة افتراضية عن بُعد للأمين العام لحلف الناتو مارك روته

بريشتينا/ الأناضول

قال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، إنه من الأهمية بمكان توجيه رسالة واضحة وصريحة بشأن تماسك أوروبا والعلاقات عبر الأطلسي، قبيل قمة حلف الناتو المقرر عقدها في العاصمة التركية أنقرة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك، الأربعاء، عقب اجتماع ضم قادة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وبولندا في العاصمة الألمانية برلين، بمشاركة افتراضية عن بُعد للأمين العام لحلف الناتو مارك روته.

وأضاف توسك، أن مستقبل أوروبا والعالم الغربي وأوكرانيا يعتمد على الحفاظ على الوحدة الأوروبية والعلاقات العابرة للأطلسي.



وشدد على ضرورة إيصال هذه الرسالة بوضوح قبل قمة أنقرة.

وأردف توسك، أن بولندا ستواصل العمل على الحفاظ على وحدة أوروبا خلال الحرب التي تخوضها أوكرانيا مع روسيا.

وأكد أن بلاده ستواصل الدفاع عن العلاقات عبر الأطلسي، رغم وجود بعض السياسيين الذين لا يقدّرون أهمية هذه الروابط بالشكل الكافي، بحسب تعبيره.

وأشار توسك، إلى أنهم سيعملون على ضمان تمثيل دول الجناح الشرقي التي تواجه تهديدًا مباشرًا بسبب "السياسات العدوانية لروسيا" في جميع المحافل الدولية.

وأشار إلى أن تحقيق النجاح في "الصراع بين الحضارات" مع روسيا سيكون صعبًا دون بولندا ودول الشمال الأوروبي ودول البلطيق ورومانيا.

وشدد رئيس الوزراء البولندي، على ضرورة أن تبذل جميع الدول مزيدًا من الجهود لتعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية والوطنية.