- حكومة بوركينا فاسو قالت في بيان إن الخطوة جاءت بعد مراجعة شاملة لطبيعة العلاقات بين البلدين

بوركينا فاسو تقطع علاقاتها مع فرنسا وباريس تصف القرار بـ"العدائي" - حكومة بوركينا فاسو قالت في بيان إن الخطوة جاءت بعد مراجعة شاملة لطبيعة العلاقات بين البلدين

دكار/ الأناضول

- البيان اتهم فرنسا بممارسة أنشطة "تتعارض مع مصالح بوركينا فاسو والسعي إلى زعزعة الاستقرار عبر دعم جماعات إرهابية"

- في المقابل، وصفت وزارة الخارجية الفرنسية قرار بوركينا فاسو بأنه "عدائي وغير مبرر"

أعلنت حكومة بوركينا فاسو قطع علاقاتها الدبلوماسية مع فرنسا، على خلفية تقييم شامل للعلاقات الثنائية بين البلدين، فيما وصفت وزارة الخارجية الفرنسية قرار بوركينا فاسو بأنه "عدائي وغير مبرر".

وقالت الحكومة في بيان أصدرته، الجمعة، إن قرار إنهاء العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا دخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم إصداره الموافق لـ26 يونيو/ حزيران الجاري.

وأشارت إلى أن الخطوة جاءت بعد مراجعة شاملة لطبيعة العلاقات بين البلدين.

ووصفت الظروف الحالية بأنها لم تعد تسمح باستمرار العلاقات القائمة على "الاحترام المتبادل والسيادة".

وأضافت أن الظروف الحالية لا تتيح استمرار علاقات تقوم على مبادئ "عدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام السيادة الوطنية".

واتهمت فرنسا بممارسة أنشطة "تتعارض مع مصالح بوركينا فاسو والسعي إلى زعزعة الاستقرار عبر دعم جماعات إرهابية".

وشددت على أن القرار لا يستهدف الشعب الفرنسي أو الروابط التاريخية والثقافية بين الشعبين، وإنما يقتصر على الإطار الدبلوماسي الرسمي بين الدولتين.

في المقابل، وصفت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان أصدرته قرار بوركينا فاسو بأنه "عدائي وغير مبرر"، معربة عن "أسفها العميق" لهذه الخطوة.

وقالت الخارجية الفرنسية إنها أخذت علما بقرار واغادوغو، وأكدت أنها تدرس الإجراءات المتبادلة الممكن اتخاذها.

وشددت على حرصها على أمن مواطنيها وموظفيها في بوركينا فاسو، داعية إياهم إلى توخي الحذر.