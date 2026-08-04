بين الشركات المقيمة في روسيا والأطراف الأجنبية..

بوتين يوقع قانونا يتيح استخدام العملات المشفرة في التجارة الخارجية بين الشركات المقيمة في روسيا والأطراف الأجنبية..

موسكو / الأناضول



وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونا يسمح باستخدام العملات المشفرة في عقود التجارة الخارجية، وفي شراء الأوراق المالية وغيرها من الأصول الرقمية.

وبموجب القانون الذي أقره بوتين، الثلاثاء، سيكون من الممكن إجراء مدفوعات بالعملات المشفرة في معاملات التجارة الخارجية بين الشركات المقيمة في روسيا والأطراف الأجنبية.​​​​​​​

كما يمكن استخدام العملات المشفرة في المعاملات المرتبطة بالأصول المشفرة الناتجة عن أنشطة التعدين، وفي شراء الأوراق المالية والعملات المشفرة الأخرى والحقوق الرقمية.

ويتولى البنك المركزي الروسي مسؤولية تنظيم هذا القطاع والإشراف عليه كما يحق للحكومة الروسية بالتنسيق مع البنك المركزي وجهاز الأمن الفيدرالي وضع نظام خاص لتداول العملات المشفرة يتسق مع أسس النظام الدستوري والمصالح الاقتصادية والدفاع والأمن الوطني.