بوتين يوقع قانونا يتيح استخدام العملات المشفرة في التجارة الخارجية

Emre Gürkan Abay, Yılmaz Öztürk
04 أغسطس 2026•تحديث: 04 أغسطس 2026
موسكو / الأناضول
وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونا يسمح باستخدام العملات المشفرة في عقود التجارة الخارجية، وفي شراء الأوراق المالية وغيرها من الأصول الرقمية.
وبموجب القانون الذي أقره بوتين، الثلاثاء، سيكون من الممكن إجراء مدفوعات بالعملات المشفرة في معاملات التجارة الخارجية بين الشركات المقيمة في روسيا والأطراف الأجنبية.
كما يمكن استخدام العملات المشفرة في المعاملات المرتبطة بالأصول المشفرة الناتجة عن أنشطة التعدين، وفي شراء الأوراق المالية والعملات المشفرة الأخرى والحقوق الرقمية.
ويتولى البنك المركزي الروسي مسؤولية تنظيم هذا القطاع والإشراف عليه كما يحق للحكومة الروسية بالتنسيق مع البنك المركزي وجهاز الأمن الفيدرالي وضع نظام خاص لتداول العملات المشفرة يتسق مع أسس النظام الدستوري والمصالح الاقتصادية والدفاع والأمن الوطني.