بوتين يهنئ ترامب بذكرى استقلال الولايات المتحدة

موسكو/ الأناضول

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نظيره الأمريكي دونالد ترامب بمناسبة الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة.

وأفاد الكرملين في بيان السبت، بأن بوتين بعث برقية إلى ترامب بمناسبة الذكرة السنوية لاستقلال الولايات المتحدة، شدد فيها على ضرورة مواصلة الحوار بين البلدين.

وأكد بوتين في برقيته أن توقيع إعلان استقلال الولايات المتحدة لم يشكل فقط بداية تأسيس البلاد، بل مثل أيضا نقطة تحول مهمة في تاريخ العالم.

وأشار إلى أن روسيا دعمت في ذلك الوقت نضال المستعمرات في أمريكا الشمالية من أجل الاستقلال عن الحكم البريطاني.

ولفت إلى أن روسيا والولايات المتحدة خاضتا الحرب كحليفتين خلال الحربين العالميتين.

وشدد بوتين على أن البلدين، باعتبارهما أكبر قوتين نوويتين في العالم، يتحملان مسؤولية خاصة في ضمان الأمن والاستقرار العالميين.

وتابع: "أؤمن بأن إقامة علاقات بناءة ومتكافئة وقائمة على المنفعة المتبادلة بين موسكو وواشنطن تصب في مصلحة شعبينا، وكذلك في مصلحة المجتمع الدولي بأسره".

جدير بالذكر أن الشعب الأمريكي يحتفل بعيد الاستقلال عن التاج البريطاني في 4 يوليو/تموز من كل عام.

