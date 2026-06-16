بوتين يلتقي فيدان الأربعاء في تتارستان على هامش قمة روسيا – آسيان..

موسكو/ الأناضول



يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الأربعاء، في جمهورية تتارستان التابعة للاتحاد الروسي.

وأفاد مستشار السياسة الخارجية في الكرملين، يوري أوشاكوف، في تصريحات للصحفيين الثلاثاء، أن قمة روسيا – آسيان (رابطة دول جنوب شرق آسيا) ستُعقد يومي 17 و18 يونيو/ حزيران في قازان، عاصمة تتارستان.

وذكر أوشاكوف أن بوتين سيشارك في القمة ويجري لقاءات ثنائية على هامشها.

وأشار إلى أن الرئيس الروسي سيلتقي وزير الخارجية التركي، قائلا: "فيدان، الذي يجري زيارة إلى موسكو، طلب لقاء بوتين، وتم قبول هذا الطلب".

ولفت أوشاكوف إلى أن بوتين سيلتقي وزير الخارجية التركي الأربعاء عند الساعة 20:00 مساء بالتوقيت المحلي (+3تغ).

