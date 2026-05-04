بوتين يعلن هدنة في أوكرانيا يومي 8 و9 مايو بمناسبة يوم النصر الذي يتم إحيائه في ذكرى هزيمة ألمانيا النازية، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية..

موسكو/ الأناضول

قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إعلان هدنة في أوكرانيا يومي 8 و9 مايو/أيار الجاري، بمناسبة "يوم النصر" الذي يتم إحيائه بذكرى هزيمة ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية، الاثنين.

وقال البيان: "بناءً على قرار القائد الأعلى، يُعلن وقف إطلاق نار يومي 8 و9 مايو/أيار احتفالاً بيوم النصر، ونأمل أن يلتزم الجانب الأوكراني بوقف إطلاق النار".

وأشار البيان إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كان قد هدد بشن هجوم على موسكو في 9 مايو/أيار، مؤكدا أن القوات المسلحة الروسية ستتخذ التدابير اللازمة لضمان الأمن خلال الفعاليات المرتقبة بهذه المناسبة.

وأضاف: "إذا حاول نظام كييف تنفيذ مخططاته الإجرامية، فسترد القوات المسلحة الروسية بهجوم صاروخي واسع النطاق على قلب العاصمة كييف، ورغم امتلاكها كافة الإمكانيات، امتنعت روسيا سابقاً عن القيام بمثل هذه الأعمال لأسباب إنسانية، ونحذر سكان كييف وموظفي البعثات الدبلوماسية الأجنبية بضرورة إخلاء المدينة في الوقت المناسب".

​​​​​​​ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.