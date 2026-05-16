بوتين يزور الصين الاثنين

Emre Gürkan Abay, Baybars Can
16 مايو 2026•تحديث: 16 مايو 2026
موسكو / الأناضول
أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، أن الرئيس فلاديمير بوتين يعتزم إجراء زيارة رسمية إلى الصين الاثنين المقبل.
وقالت في بيان، السبت، إن بوتين سيزور بكين يومي 19 و20 مايو/ أيار الجاري تلبية لدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ.
وأوضحت أن بوتين وشي سيبحثان خلال الزيارة تعزيز الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين روسيا والصين، وسيتبادلان وجهات النظر بشأن قضايا إقليمية ودولية.
وأضاف أن بوتين وشي سيشاركان في مراسم افتتاح فعالية "عامي التعليم الروسي الصيني 2026-2027".
وكان آخر لقاء جمع بوتين وشي خلال قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سبتمبر/ أيلول 2025 في الصين.