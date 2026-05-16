تلبية لدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ، وفق الرئاسة الروسية

بوتين يزور الصين الاثنين تلبية لدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ، وفق الرئاسة الروسية

موسكو / الأناضول

أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، أن الرئيس فلاديمير بوتين يعتزم إجراء زيارة رسمية إلى الصين الاثنين المقبل.

وقالت في بيان، السبت، إن بوتين سيزور بكين يومي 19 و20 مايو/ أيار الجاري تلبية لدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وأوضحت أن بوتين وشي سيبحثان خلال الزيارة تعزيز الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين روسيا والصين، وسيتبادلان وجهات النظر بشأن قضايا إقليمية ودولية.

وأضاف أن بوتين وشي سيشاركان في مراسم افتتاح فعالية "عامي التعليم الروسي الصيني 2026-2027".

وكان آخر لقاء جمع بوتين وشي خلال قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سبتمبر/ أيلول 2025 في الصين.