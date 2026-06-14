المكالمة استمرت نحو ساعة، بحسب مستشار السياسة الخارجية في الكرملين يوري أوشاكوف...

بوتين وترامب يبحثان تطورات إيران وملف أوكرانيا المكالمة استمرت نحو ساعة، بحسب مستشار السياسة الخارجية في الكرملين يوري أوشاكوف...

موسكو / الأناضول

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، أحدث التطورات المتعلقة بإيران والملف الأوكراني.

جاء ذلك في تصريح أدلى به مستشار السياسة الخارجية في الكرملين يوري أوشاكوف، علق فيه على الاتصال الهاتفي الذي جرى بينهما، الأحد.

وقال أوشاكوف إن المكالمة استمرت نحو ساعة وكانت "ودية"، مضيفا أن بوتين هنأ ترامب بمناسبة عيد ميلاده الثمانين، وأن ترامب هنأ بوتين بمناسبة يوم روسيا، الذي يُحتفل به في 12 يونيو/حزيران.

وذكر أن بوتين أشاد بدور عقيلة ترامب، ميلانيا ترامب، في عملية لم شمل الأطفال الروس والأوكرانيين مع عائلاتهم.

ولفت أوشاكوف إلى أن ترامب أشار إلى اقتراب التوصل لاتفاق مع طهران.

وأضاف أن الجانب الروسي أعرب عن ترحيبه بالتطورات المرتبطة بالمفاوضات، واستعداده لمواصلة العمل في هذا الملف.

وفي وقت سابق الأحد، أبدى ترامب تفاؤله بإمكانية إتمام الاتفاق مع إيران خلال "وقت قصير جدا".

ورجح أن يتم توقيع الاتفاق مع إيران إلكترونيا خلال الساعتين أو الثلاث ساعات القادمة.

وأشار ترامب إلى أن مراسم التوقيع الرسمي والمباشر (وجها لوجه) ستُجرى الأسبوع المقبل في مكان ما داخل القارة الأوروبية.

كما بحث الرئيسان الوضع في أوكرانيا، حيث شدد ترامب على ضرورة وقف القتال، وأعرب عن استعداده لإقناع كييف والدول الأوروبية بذلك خلال قمة مجموعة السبع المقبلة.

ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه "تخلي" كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره الأخيرة "تدخلا غير مقبول" في شؤونها الداخلية.