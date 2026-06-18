خلال مشاركته في قمة روسيا - آسيان (رابطة دول جنوب شرق آسيا)، المنعقدة في جمهورية تتارستان التابعة للاتحاد الروسي..

بوتين: نعمل على تطوير تعاوننا مع "آسيان" بمختلف المجالات خلال مشاركته في قمة روسيا - آسيان (رابطة دول جنوب شرق آسيا)، المنعقدة في جمهورية تتارستان التابعة للاتحاد الروسي..

موسكو/ الأناضول

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، إن بلاده تعمل على تطوير تعاونها مع رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" في مختلف المجالات.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في قمة "روسيا - آسيان"، التي انعقدت الخميس في جمهورية تتارستان التابعة للاتحاد الروسي.

وذكر بوتين أن آسيان تحظى بأهمية سواء على مستوى منطقة آسيا والمحيط الهادئ أو على الصعيد العالمي، وتسهم في إرساء نظام للتعاون بين الدول قائم على القانون الدولي.

وأشار إلى أن روسيا تعمل على تطوير تعاونها مع آسيان في مختلف المجالات، وتعمل على إنشاء منصات حوار جديدة.

وشارك في القمة التي استضافتها العاصمة التتارية قازان، كبار المسؤولين من دول آسيان إلى جانب الرئيس الروسي.

وبحث المشاركون خلال القمة الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وآسيان والتعاون في مختلف المجالات، وتبادلوا وجهات النظر بشأن القضايا الدولية والإقليمية.

وتم خلال القمة اعتماد "إعلان قازان"، وخطة العمل الشاملة بين روسيا وآسيان، إضافة إلى بيانات مشتركة تتعلق بالتعاون في مجالي الثقافة والطاقة.

وتضم رابطة آسيان 11 دولة في جنوب شرق آسيا، بينها إندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة، فيما تعد روسيا شريكا حواريا كاملا للرابطة منذ عام 1996.