بن غفير يحرض على إبادة مدن وقرى بالضفة على غرار بيت حانون في غزة

Khaled Yousef
24 يوليو 2026•تحديث: 24 يوليو 2026
إسطنبول / خالد يوسف / الأناضول
حرض وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، الجمعة، على نقل إبادة غزة إلى مدن وقرى فلسطينية بالضفة الغربية المحتلة.
وقال بن غفير، في تدوينة عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، إنه يجب معاملة مدن وقرى منفذي العمليات ضد الإسرائيليين في الضفة الغربية "كما عوملت بيت حانون في غزة".
وأضاف: "سأطالب الجيش الإسرائيلي بإصدار أوامر لتدمير منازل الإرهابيين وأنصارهم".
وتابع: "مقابل كل يهودي يقتل، على العدو أن يتحمل خسارة الأراضي والمنازل".
يتبع//