بن غفير يحرض على إبادة مدن وقرى بالضفة على غرار بيت حانون في غزة وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير طالب الجيش بإصدار أوامر لتدمير منازل منفذي الهجمات وأنصارهم..

إسطنبول / خالد يوسف / الأناضول

حرض وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، الجمعة، على نقل إبادة غزة إلى مدن وقرى فلسطينية بالضفة الغربية المحتلة.

وقال بن غفير، في تدوينة عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، إنه يجب معاملة مدن وقرى منفذي العمليات ضد الإسرائيليين في الضفة الغربية "كما عوملت بيت حانون في غزة".

وأضاف: "سأطالب الجيش الإسرائيلي بإصدار أوامر لتدمير منازل الإرهابيين وأنصارهم".

وتابع: "مقابل كل يهودي يقتل، على العدو أن يتحمل خسارة الأراضي والمنازل".

يتبع//