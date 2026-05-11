بنغلاديش.. ارتفاع وفيات الأطفال بالحصبة إلى 409 المديرية العامة للخدمات الصحية التابعة لوزارة الصحة قالت إن 11 طفلا توفوا خلال يوم واحد

أنقرة/ الأناضول

ارتفع عدد الأطفال الذين توفوا في بنغلاديش بسبب حالات الحصبة المؤكدة أو المشتبه بها منذ 15 مارس/آذار الماضي إلى 409 أطفال.

وذكرت صحيفة "ديلي ستار" المحلية، أن وفيات الأطفال المرتبطة بالحصبة تشهد ارتفاعاً سريعاً في البلاد.

وأفادت المديرية العامة للخدمات الصحية التابعة لوزارة الصحة، الأحد، في بيان، بأن 11 طفلاً توفوا خلال يوم واحد، بعد تأكيد إصابتهم بالحصبة أو ظهور أعراض المرض عليهم.

وأوضح البيان، أن 4 حالات من الوفيات تأكدت إصابتها بالحصبة، بينما سُجلت 7 حالات أخرى بوصفها حالات مشتبه بها.

وفي 7 أبريل/نيسان الماضي، قررت الحكومة إطلاق حملة تطعيم طارئة عقب وفاة عدد كبير من الأطفال المشتبه بإصابتهم بالحصبة.

وتُعد الحصبة، التي يمكن أن تؤدي إلى الالتهاب الرئوي والتهاب الدماغ، من أبرز أسباب الوفيات التي يمكن الوقاية منها عبر اللقاحات على مستوى العالم.