وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على صفقات بيع أسلحة محتملة بقيمة 992.4 مليون دولار لإسرائيل، ونحو 5 مليارات لقطر، و2.5 مليار للكويت، و147.6 مليون للإمارات..

بمليارات الدولارات.. موافقة أمريكية على صفقات أسلحة لإسرائيل ودول خليجية وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على صفقات بيع أسلحة محتملة بقيمة 992.4 مليون دولار لإسرائيل، ونحو 5 مليارات لقطر، و2.5 مليار للكويت، و147.6 مليون للإمارات..

أنقرة/ الأناضول

وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقات بيع أسلحة محتملة إلى كل من إسرائيل وقطر والكويت والإمارات، بقيمة إجمالية تقدّر بمليارات الدولارات.

وأشارت الوزارة في بيان أصدرته، الجمعة، إلى أنها وافقت على بيع محتمل لنظام الأسلحة المتقدمة عالية الدقة (APKWS) ومعدات ذات صلة لإسرائيل بقيمة 992.4 مليون دولار.

وأوضحت أن المتعهد الرئيسي لهذه الصفقة سيكون شركة "BAE Systems" الواقعة في ولاية نيوهامبشير الأمريكية.

وذكرت أنه تم تحديد وجود "حالة طارئة" تتطلب تنفيذ هذه الصفقة مع إسرائيل "بشكل فوري".

وأكدت أنه تم التنازل عن شرط مراجعة الكونغرس لهذه الصفقة، بموجب المادة 36(b) من قانون مراقبة تصدير الأسلحة.

وفي بيان آخر للوزارة، ذكرت أنها وافقت على بيع معدات تتعلق بخدمات دعم أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي "باتريوت" إلى قطر بقيمة 4.01 مليارات دولار، كما تمت الموافقة على بيع نظام "APKWS" لقطر مقابل 992 مليون دولار، وللإمارات مقابل 147.6 مليون دولار.

كما أشار البيان إلى الموافقة على بيع نظام القيادة القتالية المدمجة إلى الكويت بقيمة 2.5 مليار دولار.