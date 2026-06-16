وكالة الأنباء السويسرية الرسمية قالت إن وزارة الخارجية السويسرية أكدت استضافة البلدة مراسم التوقيع..

بلدة بورغنشتوك السويسرية تحتضن توقيع الاتفاق بين واشنطن وطهران وكالة الأنباء السويسرية الرسمية قالت إن وزارة الخارجية السويسرية أكدت استضافة البلدة مراسم التوقيع..

جنيف/ الأناضول

أفادت تقارير إعلامية سويسرية، الثلاثاء، بأن مراسم التوقيع الرسمية على الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية المقررة يوم 19 يونيو/ حزيران الجاري، ستجري في بلدة بورغنشتوك السويسرية.

وذكرت وكالة الأنباء السويسرية الرسمية، أن وزارة الخارجية السويسرية أكدت استضافة البلدة مراسم التوقيع.



وأشارت إلى أن برن أجرت خلال الأيام الماضية اتصالات مكثفة مع الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب قطر وباكستان، لتسهيل المشاورات وترتيبات وصول الوفود المشاركة.

وأوضحت أن اختيار بورغنشتوك جاء بناءً على اقتراح من الجانبين الأمريكي والإيراني، وكذلك من الوسطاء القطريين والباكستانيين.



وأكدت أن سويسرا وفرت الظروف الدبلوماسية واللوجستية اللازمة لاستضافة الحدث في إطار دورها الوسيط.

وكان نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي قد أعلن أن رئيس البرلمان الإيراني ورئيس الوفد المفاوض محمد باقر قاليباف سيشارك في مراسم التوقيع، إلى جانب نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس.

والأحد، أعلنت الولايات المتحدة وإيران والوساطة الباكستانية توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب التي بدأتها واشنطن وتل أبيب على طهران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

وبينما أعلن ترامب الاثنين أن بلاده وإيران وقعتا بالفعل الاتفاق وأن مضيق هرمز سيكون "مفتوحا بالكامل" بداية من الجمعة، اكتفت طهران بالقول إن التوقيع على المذكرة سيتم بمدينة جنيف السويسرية الجمعة.

ويبدو وفقا لمراقبين أن التوقيع المسبق بمثابة تفعيل فوري ومؤقت لوقف إطلاق النار ورفع الحصار البحري عن إيران، فيما ستشهد جنيف مراسم التوقيع الحضوري العلني والنشر الرسمي وتدشين مرحلة الـ60 يوما للمفاوضات الفنية الشائكة.

