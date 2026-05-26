بلجيكا.. 4 قتلى جراء تصادم قطار وحافلة مدرسية الحافلة كانت تقل 9 أشخاص، وإجلاء 100 راكب من القطار بعد الحادث

إسطنبول / الأناضول

لقي 4 أشخاص مصرعهم، بينهم طفلان، الثلاثاء، جراء حادث تصادم بين قطار وحافلة مدرسية بمقاطعة فلاندرز الشرقية في بلجيكا.

وأفادت هيئة الإذاعة العامة في إقليم فلاندرز "في آر تي"، بأن الحادث وقع في بلدة بوخينهاوت عند الساعة 08:08 صباحا.

وأشارت إلى أن الحافلة المدرسية كانت تقل 9 أشخاص بينهم 7 طلاب بالمرحلة الإعدادية، في حين جرى إجلاء نحو 100 راكب من القطار بعد الحادث.

ولفتت الهيئة إلى أن "عددا كبيرا" من الأشخاص لقوا حتفهم فيما أصيب آخرون نتيجة الاصطدام.

وقدم وزير الداخلية برنارد كوينتين تعازيه في الضحايا، معربا عن أمله في الشفاء العاجل للمصابين، وفق المصدر ذاته.

وفي تصريحات لقناة "آر تي إل" التلفزيونية، أعلن وزير النقل جان لوك كروك، وفاة طفلين والسائق وبالغ كان يرافق الأطفال في الحافلة.

بدوره أفاد توماس بايكن، المسؤول بشركة "إنفرابيل" المشغلة للبنية التحتية للسكك الحديدية، أن الحادث وقع على بعد كيلومتر تقريبا من محطة قطار بوخينهاوت.

وأضاف: "كان القطار قد بدأ بالفرملة، ضغط سائق القطار على فرامل الطوارئ لكنه لم يتمكن من منع الاصطدام".

وتابع: "أعتقد أن هذا أحد أخطر حوادث معابر السكك الحديدية التي شهدتها بلجيكا على الإطلاق".