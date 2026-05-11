بلجيكا: يجب تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي بين تركيا وأوروبا **نائب رئيس الوزراء البلجيكي، وزير الخارجية ماكسيم بريفو: - ليس من المنطقي إدارة قضايا اقتصاد عام 2026 بإطار وضع قبل 30 عامًا

إسطنبول/ الأناضول

**نائب رئيس الوزراء البلجيكي، وزير الخارجية ماكسيم بريفو:

ليس من المنطقي إدارة قضايا اقتصاد عام 2026 بإطار وضع قبل 30 عامًا

الاتحاد الجمركي يمثل مكسبًا مهمًا لكل من تركيا والاتحاد الأوروبي

تركيا تمتلك ثاني أكبر جيش في الناتو وهي حامية الجناح الجنوبي الشرقي للقارة الأوروبية

أكد نائب رئيس الوزراء البلجيكي، وزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتعاون الإنمائي، ماكسيم بريفو، ضرورة تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي الموقعة بين تركيا والاتحاد الأوروبي عام 1995.

جاء ذلك في تصريحات صحفية من إسطنبول، الاثنين، شدد فيها على أنه "ليس من المنطقي إدارة قضايا اقتصاد عام 2026 بإطار وضع قبل 30 عامًا".

وأشار المسؤول البلجيكي إلى أن البنية الحالية للاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي لم تعد تتوافق مع الظروف الاقتصادية الراهنة، قائلًا: "هذا الأمر واضح وجلي، ونعتقد أن هذه الاتفاقية بحاجة إلى مراجعة".

وأوضح أن الاتفاقية الموقعة عام 1995 تشمل فئات محددة من السلع فقط، ولا تغطي قطاع الخدمات، مضيفًا أن مواصلة إدارة الاقتصاد الحالي وفق الإطار القديم أمر غير منطقي.

وشدد بريفو على أن الاتحاد الجمركي يمثل مكسبًا مهمًا لكل من تركيا والاتحاد الأوروبي، وتابع: "سيكون رائعًا إذا تمكنا من اتخاذ خطوات أسرع وأكثر تقدمًا لمراجعة هذا الاتحاد الجمركي".

وأكد ضرورة التعامل مع هذا الملف "بوجهة نظر إيجابية" بما يضمن تحقيق أكبر قدر ممكن من المنافع المتبادلة من الاتفاقية الجديدة.

وفيما يتعلق بمكانة تركيا داخل حلف شمال الأطلسي "ناتو"، وصف بريفو أنقرة بأنها "حامية الجناح الجنوبي الشرقي للقارة الأوروبية".

وأشار إلى أن تركيا تمتلك ثاني أكبر جيش في الحلف، معتبرًا أنها ليست مجرد حليف، بل "شريك استراتيجي" أيضًا.

ولفت إلى أن تركيا رفعت إنفاقها الدفاعي بنسبة 300 بالمئة خلال السنوات العشر الأخيرة، معتبرًا أن ذلك يحمل أهمية كبيرة بالنسبة للحلف.

ووصلت ملكة بلجيكا ماتيلد تركيا، الأحد، برفقة وفد يضم وزيري الخارجية والدفاع ومسؤولين آخرين، تلبية لدعوة من الرئيس رجب طيب أردوغان، لتبدأ اعتبارا من الاثنين لقاءاتها الرسمية.

ومن المقرر أن يجري الوفد البلجيكي لقاءات مكثفة حتى الخميس المقبل، بمشاركة أكثر من 400 رجل أعمال يمثلون نحو 200 شركة بلجيكية.