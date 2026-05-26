بلجيكا.. قتلى وجرحى جراء تصادم قطار وحافلة مدرسية لم تصدر السلطات البلجيكية بعد حصيلة رسمية للضحايا في الحادث

إسطنبول/ الأناضول

لقي عدد من الأشخاص مصرعهم وأصيب آخرون جراء حادث تصادم بين قطار وحافلة مدرسية في مقاطعة فلاندرز الشرقية في بلجيكا.

ووفق ما نقلته هيئة الإذاعة العامة في إقليم فلاندرز (في آر تي)، وقع الحادث في بلدة بوخينهاوت عند الساعة 08:08 صباحا بالتوقيت المحلي (ت.غ+2).

وأشارت الهيئة إلى أن الحافلة كانت تقل 9 أشخاص بينهم 7 طلاب في المرحلة الإعدادية، في حين جرى إجلاء نحو 100 راكب من القطار بعد الحادث.

ولفتت إلى أن "عددا كبيرا" من الأشخاص لقوا حتفهم فيما أصيب آخرون نتيجة الاصطدام.

ولم تصدر السلطات البلجيكية حتى ظهر الثلاثاء حصيلة رسمية للضحايا في الحادث.

وقدم وزير الداخلية البلجيكي برنارد كوينتين تعازيه في الضحايا، معربا عن أمله في الشفاء العاجل للمصابين، وفق المصدر ذاته.