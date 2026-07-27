بحسب بيانات حديثة نشرتها "الشبكة الأوروبية لرصد الوفيات"...

بلجيكا تسجل أكثر من ألفي حالة وفاة بسبب موجة الحر الأخيرة بحسب بيانات حديثة نشرتها "الشبكة الأوروبية لرصد الوفيات"...

بروكسل/ الأناضول



سجلت بلجيكا أكثر من ألفي حالة وفاة بسبب موجة الحر التي شهدتها القارة أواخر يونيو/حزيران الماضي.

جاء ذلك بحسب بيانات حديثة نشرتها "الشبكة الأوروبية لرصد الوفيات" (EuroMOMO)، الاثنين.

وأظهرت البيانات أن معدل الوفيات في بلجيكا بلغ 48 بالمئة خلال موجة الحر، مقارنة بـ23 بالمئة في فرنسا و13 بالمئة في هولندا.

وأشارت البيانات إلى أن موجة الحر أثرت بشكل كبير على سكان المناطق الأكثر فقرا.

ويرى خبراء أن ما يُعرف بـ"القبة الحرارية" التي تؤثر على القارة هي السبب الرئيسي وراء هذه الموجة، حيث تحبس أنظمة الضغط المرتفع الهواء الساخن فوق أوروبا وتمنع تشتته.

وتؤدي هذه الظاهرة إلى تراكم الهواء الساخن وارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية.

كما يشير الخبراء إلى أن انبعاثات الغازات الدفيئة والتغير المناخي تسهم في تفاقم هذه الظواهر، مع ارتفاع درجات الحرارة الأساسية مقارنة بالماضي.