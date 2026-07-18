اتخذت الحكومة قرارا بحظر استيراد المنتجات من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بحسب ما نقلته وكالة "بلغا" البلجيكية للأنباء..

بلجيكا تحظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية اتخذت الحكومة قرارا بحظر استيراد المنتجات من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بحسب ما نقلته وكالة "بلغا" البلجيكية للأنباء..

بروكسل/ الأناضول

أعلنت الحكومة البلجيكية حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وذكرت وكالة "بلغا" البلجيكية للأنباء، السبت، أن الحكومة الفيدرالية ناقشت خلال آخر اجتماع لمجلس الوزراء قبل العطلة الصيفية قضية الواردات القادمة من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وخلال الاجتماع الذي استمر حتى ساعات الصباح، اتخذت الحكومة قرارا بحظر استيراد المنتجات من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ولم تتضح بعد التفاصيل المتعلقة بآلية تطبيق القرار وكيفية تنفيذه على أرض الواقع.

جدير بالذكر أن الضفة الغربية تشهد تصاعدا في اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما أسفر عن مقتل 1181 فلسطينيا وإصابة نحو 13 ألفا، إضافة إلى اعتقال قرابة 24 ألف فلسطيني.