بكين وواشنطن تتفقان على مناقشة ترتيبات خفض متبادل للرسوم وفق وكالة شينخوا الصينية، نقلا عن مسؤول في وزارة التجارة..

الرباط / الأناضول

أعلنت الصين، الأربعاء، أنها اتفقت مع الولايات المتحدة على مناقشة ترتيبات خفض متبادل للرسوم الجمركية.

وأفادت بذلك وكالة شينخوا الصينية، نقلا عن مسؤول لم تسمه، بوزارة التجارة الصينية، عقب أيام من زيارة أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين من 13 إلى 15 مايو/أيار الجاري.

وقال المسؤول إن البلدين وافقا من حيث المبدأ على أن يقوما بمناقشة ترتيب إطار عمل لخفض الرسوم الجمركية بشكل متبادل على منتجات ذات قيمة متكافئة بقيمة 30 مليار دولار أمريكي أو أكثر لكل جانب.

وأضاف أن هذا الترتيب لن يساعد في تحقيق استقرار وتوسيع التجارة الثنائية بين البلدين فحسب، بل "سيعمل كمرجع مفيد للتعاون المفتوح على الصعيد العالمي".

وأشار إلى أن الفرق الاقتصادية والتجارية من البلدين ستحافظ على التواصل الوثيق وستضع ترتيبا محددا وستدفع لتنفيذه في أقرب وقت ممكن.

وفي 30 أكتوبر/تشرين الأول 2025 أعلنت وزارة التجارة الصينية أن بكين وواشنطن اتفقتا على تمديد الهدنة التجارية المؤقتة لمدة عام آخر، بعد بدئها في مايو من العام ذاته.

وخلال زيارته الأخيرة للصين، قرر ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ، إنشاء مجلسين مشتركين الأول للتجارة والثاني للاستثمار لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأشار إلى أن مجلس التجارة سيتيح للحكومتين الأمريكية والصينية إدارة التجارة الثنائية في السلع غير الحساسة، بينما سيوفر مجلس الاستثمار منصة لمعالجة القضايا المتعلقة بالاستثمار.

وتعد الولايات المتحدة والصين أكبر اقتصادين في العالم بفارق شاسع عن بقية الدول، إذ يتجاوز إجمالي الناتج المحلي الأمريكي 29 تريليون دولار والصيني 20 تريليون دولار، حسب بيانات مؤشر الناتج المحلي الإجمالي في 2026.