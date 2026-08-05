بكين تقيد صادرات المسيّرات إلى واشنطن وسط تصاعد التنافس التكنولوجي بهدف حماية الأمن الوطني، ردا على خطوة أمريكية مماثلة..

الرباط/ الأناضول

أعلنت وزارة التجارة الصينية، الأربعاء، تشديد القيود على صادرات الطائرات المسيّرة ومكوناتها إلى الولايات المتحدة، في خطوة قالت إنها تهدف إلى حماية الأمن القومي والمصالح الوطنية.

وقالت الوزارة، في بيان، إن القرار دخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأربعاء، ويأتي "لحماية الأمن الوطني والمصالح الوطنية، والوفاء بالالتزامات الدولية، بما في ذلك منع انتشار أسلحة الدمار الشامل".

وأضافت أن صادرات الطائرات المسيّرة ومكوناتها الرئيسية والتقنيات المرتبطة بها، والمدرجة على قائمة الصين للرقابة على صادرات المواد ذات الاستخدام المزدوج، ستخضع لمراجعة صارمة لكل حالة على حدة عند تصديرها إلى الولايات المتحدة.

وتأتي هذه الخطوة ردا على القيود التي فرضتها الولايات المتحدة خلال الفترة الأخيرة على شركات اتصالات صينية، ومختبرات، وقطاع الطائرات المسيّرة، إلى جانب شركات تكنولوجية أخرى.

ويأتي القرار في ظل تصاعد المنافسة التكنولوجية بين الصين والولايات المتحدة، لا سيما في مجالي الذكاء الاصطناعي والروبوتات، بالتزامن مع تسارع تطوير النماذج الصينية منخفضة التكلفة.

وتفرض واشنطن قيودا على تصدير بعض الرقائق الإلكترونية المتقدمة إلى الصين، من بينها رقائق "إتش 200" المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، في إطار المنافسة التجارية والتكنولوجية المتصاعدة بين البلدين.

وتتزايد مخاوف بكين وواشنطن من توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في الطائرات المسيّرة وما قد تمثله من تهديدات للأمن القومي، في ظل احتدام التنافس السياسي والاقتصادي والتكنولوجي بين القوتين.