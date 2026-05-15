بكين تعلن التوصل إلى تفاهم مع واشنطن لتعزيز السلام والاستقرار عالميا خلال زيارة الرئيس الأمريكي إلى البلاد وفق الخارجية الصينية

بكين / الأناضول

أعلنت الصين أنها توصلت إلى تفاهم مع الولايات المتحدة خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البلاد، من أجل تعزيز السلام والاستقرار في العالم.

وقالت وزارة الخارجية في بيان، الجمعة، إن الزعيمين الصيني والأمريكي تبادلا وجهات النظر خلال الزيارة بشأن قضايا كبرى تهم البلدين والعالم، وتوصلا إلى تفاهمات مشتركة بشأن عدد من الملفات.

وأضافت: "اتفق رئيسا الدولتين على رؤية تهدف إلى بناء علاقة استراتيجية بناءة ومستقرة بين الولايات المتحدة والصين خلال السنوات الثلاث المقبلة وما بعدها، بما يعزز التطور المستقر والمتين والمستدام للعلاقات الأمريكية الصينية، ويجلب مزيدا من السلام والازدهار والتقدم إلى العالم".

وأكدت الخارجية الصينية أن الاتصالات بين زعيمي البلدين أسهمت في تعزيز التفاهم المتبادل، وتعميق الثقة، ودفع التعاون العملي، وزيادة الفوائد لشعبي البلدين.

واختتم ترامب الجمعة زيارة إلى الصين استمرت 3 أيام، هي الأولى لرئيس أمريكي منذ 8 أعوام ونصف، رافقه فيها وفد واسع يضم ممثلين عن المؤسسات السياسية وكبرى الشركات الأمريكية.