بكين ترفض عقوبات أمريكية على شركات صينية قبيل الزيارة المرتقبة للرئيس ترامب إلى الصين الأسبوع الجاري..

بكين/الأناضول

أعلنت الصين رفضها قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على شركات صينية، بينها ثلاث شركات متخصصة في الأقمار الصناعية، بذريعة تقديمها دعمًا للعمليات العسكرية الإيرانية.

جاء ذلك في تصريحات صحفية للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جياكون، الاثنين، في بكين.

وأكد المتحدث أن الصين تعارض العقوبات الأحادية التي لا تستند لأي أساس أساس في القانون الدولي ولم تحصل على تفويض من مجلس الأمن الدولي، مشددًا على أن بكين ستحمي الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية.

وقال قوه: "الأولوية يجب أن تكون منع العودة إلى الصراع بأي شكل من الأشكال، لا استغلال الوضع لتوجيه الاتهامات إلى دول أخرى".

وكانت وزارة الخزانة الأمربكية قد أدرجت في 8 مايو/أيار الجاري خمس شركات على قائمة العقوبات، بينها شركتان صينيتان متهمةً إياها بالتوسط في شراء الأسلحة لصالح إيران وتوفير إمدادات لأنظمة التسلح الإيرانية.

كما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في اليوم نفسه فرض عقوبات على أربع شركات، من بينها شركات الأقمار الصناعية الصينية بدعوى تزويد إيران بصور أقمار صناعية لاستخدامها في هجمات ضد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط.

وأثار توقيت قرارات العقوبات الانتباه، حيث جاء قبيل الزيارة المرتقبة للرئيس دونالد ترامب إلى الصين خلال هذا الأسبوع.