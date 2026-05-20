بقراءة تمهيدية.. الكنيست الإسرائيلي يصدق بأغلبية ساحقة على حل نفسه 110 نواب أيدوا مشروع القانون وتغيب 10 بينهم نتنياهو، علما بأنه يحتاج إلى تصويت بثلاث قراءات إضافية ليصبح قانونا..

القدس / الأناضول

صدق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، الأربعاء، بأغلبية ساحقة بقراءة تمهيدية على حل نفسه، قبل انتهاء ولايته المقررة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ولكن ما زال يتعين التصويت على مشروع القانون بثلاث قراءات إضافية، لم تتحدد مواعيدها، قبل أن يصبح قانونا.

وقال رئيس الكنيست أمير أوحانا إن "الكنيست صدق بأغلبية 110 نواب ودون معارضة بقراءة تمهيدية على حل نفسه".

وتغيب 10 نواب عن جلسة التصويت التي بثها الكنيست مباشرة على قناته التلفزيونية.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت": "تغيب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن جلسة تصويت الكنيست بالقراءة التمهيدية على حل نفسه لانشغاله بعقد اجتماع أمني".

وصوّت كل من الحكومة والمعارضة لصالح مشروع القانون الذي سيُعاد إلى إحدى لجان الكنيست للمراجعة قبل عرضه للتصويت بالقراءة الأولى دون تحديد موعد لتلك الإجراءات.

ولاحقا يتم التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، ثم يتعين على الأحزاب الاتفاق على موعد لإجراء الانتخابات العامة.

