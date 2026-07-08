الوكالة سخّرت أكثر من 300 موظف وقدمت تغطية بـ13 لغة شملت نحو ألفي خبر وأكثر من 4 آلاف صورة و250 مقطع فيديو

بفريقها الميداني والتحريري... "الأناضول" تواكب قمة الناتو في أنقرة لحظة بلحظة الوكالة سخّرت أكثر من 300 موظف وقدمت تغطية بـ13 لغة شملت نحو ألفي خبر وأكثر من 4 آلاف صورة و250 مقطع فيديو

أنقرة/ مراسلون/ الأناضول

واكبت وكالة الأناضول، بفريقها الميداني والتحريري، أعمال القمة السادسة والثلاثين لرؤساء دول وحكومات حلف شمال الأطلسي (ناتو) في العاصمة التركية أنقرة، مقدمة تغطية لحظة بلحظة لمشتركيها بـ13 لغة، وبمشاركة أكثر من 300 من كوادرها.

ونقلت الوكالة، عبر أخبار عاجلة، لقاءات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المكثفة على هامش القمة، واجتماعاته الثنائية، والرسائل التي وجهها خلالها.

وأجرت الأناضول، استعدادات مكثفة لتغطية القمة التي استضافتها تركيا في أنقرة الثلاثاء والأربعاء.

وقبيل انعقاد القمة، أجرت الوكالة في العاصمة البلجيكية بروكسل، التي تحتضن مقر الناتو، مقابلات خاصة مع الأمين العام للحلف مارك روته، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، والأمينين العامين السابقين للناتو ينس ستولتنبرغ، وياب دي هوب شيفر، ومفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسع مارتا كوس، والأمينة العامة للجمعية البرلمانية للناتو بينيديتا بيرتي، ووزير الدفاع البلجيكي ثيو فرانكن، ورئيس اللجنة العسكرية للحلف جوزيبي كافو دراغوني، إلى جانب وزراء خارجية ودفاع عدد من الدول الأعضاء في الناتو.

كما تابعت فرق الوكالة التحضيرات التي أشرفت عليها دائرة الاتصال بالرئاسة التركية لاستقبال نحو 3 آلاف صحفي محلي وأجنبي قدموا من مختلف أنحاء العالم لتغطية القمة، إضافة إلى مراسم استقبال القادة في المطار وتحركاتهم.

وفي اليوم الأول من القمة، نقلت الأناضول أبرز الرسائل والمحتويات البصرية من منتدى صناعات الدفاع التابع للناتو، وبرنامج "الحلفاء في أنقرة" الذي نظمته دائرة الاتصال بالرئاسة التركية بالتعاون مع مؤتمر ميونخ للأمن ومؤسسة البحوث السياسية والاقتصادية والاجتماعية (سيتا).

**زيارة ترامب الرسمية

وقبيل انطلاق القمة، تابعت الأناضول الزيارة الرسمية التي أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تركيا، ونقلت إلى العالم عبر شبكتها الدولية تفاصيل استقباله في مطار أنقرة، ومراسم الاستقبال الرسمية في المجمع الرئاسي، إضافة إلى أبرز الرسائل الصادرة عن لقائه الثنائي والموسع مع الرئيس أردوغان.

كما نقلت الوكالة إلى الجمهور العالمي، عبر تغطيات مباشرة ومحتوى بصري متنوع، تفاصيل حفل الاستقبال الذي أقامه الرئيس أردوغان وعقيلته أمينة أردوغان في المجمع الرئاسي على شرف رؤساء الدول والحكومات.

وفي اليوم الثاني من القمة، وثقت فرق الأناضول بالصور والفيديو الجولة الصباحية التي أجراها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في متنزه سيغمنلار بمنطقة جانقايا في أنقرة، وتحياته للمارة.

كما قدمت الوكالة تغطية خاصة لاجتماع افتتاح القمة، والتقاط الصورة الجماعية للقادة، واللقاءات التي عقدوها طوال اليوم، واختتمت تغطيتها بنقل وقائع المؤتمرات الصحفية للقادة، وفي مقدمتهم الرئيس أردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، لحظة بلحظة.

ونشرت الأناضول، عبر حساباتها المؤسسية على مواقع التواصل الاجتماعي، أبرز القضايا والتطورات والتفاصيل التي شهدتها القمة على مدار يوميها.

كما واصلت تزويد مشتركيها ووكالات الأنباء الدولية الشريكة بالصور التي التقطتها خلال أعمال القمة دون انقطاع.

وخلال التغطية، أنتجت الوكالة، بـ13 لغة، بينها التركية والإنجليزية والعربية، نحو ألفي خبر، وأكثر من 4 آلاف صورة، ونحو 250 مادة فيديو، و30 مادة إنفوغرافيك، إلى جانب عشرات المواد متعددة الوسائط والبودكاست، متيحة مواد قيمة لوسائل الإعلام المحلية والدولية.