حزب "العقد المدني" حصل على 49.81 بالمئة من الأصوات في انتخابات البرلمان المكون من 105 مقاعد، مع اكتمال عملية فرز الأصوات..

بـ61 مقعدا.. حزب باشينيان يحصد الأغلبية في البرلمان الأرميني حزب "العقد المدني" حصل على 49.81 بالمئة من الأصوات في انتخابات البرلمان المكون من 105 مقاعد، مع اكتمال عملية فرز الأصوات..

يريفان/ الأناضول

حصد حزب "العقد المدني" بزعامة رئيس الوزراء نيكول باشينيان الأغلبية المطلقة في البرلمان الأرميني بحصوله على 61 مقعدا من أصل 105 مقاعد، مع اكتمال عملية فرز الأصوات في الانتخابات البرلمانية.

وذكرت وسائل إعلام أرمينية، الاثنين، أن عمليات فرز الأصوات انتهت في جميع مراكز الاقتراع البالغ عددها ألفين و5 مراكز على مستوى البلاد.

وبحسب النتائج، حصل حزب "العقد المدني" بقيادة باشينيان على 49.81 بالمئة من الأصوات.

كما حصل تكتل "أرمينيا القوية" بزعامة رجل الأعمال سامفيل كارابيتيان على 23.29 بالمئة من الأصوات، فيما نال تحالف "أرمينيا" بزعامة الرئيس الأسبق روبرت كوتشاريان 9.94 بالمئة، وحصل حزب "أرمينيا المزدهرة" على 4 بالمئة.

ووفق نسب التصويت الحالية، سيحصل حزب "العقد المدني" على 61 مقعدا في البرلمان المؤلف من 105 مقاعد، مقابل 28 مقعدا لتحالف "أرمينيا القوية"، و11 مقعدا لتحالف "أرمينيا"، و5 مقاعد لحزب "أرمينيا المزدهرة".

وبذلك يكون باشينيان قد ضمن الأغلبية البرلمانية منفردا، لكنه سيظل بحاجة إلى دعم إضافي لإجراء أي تعديلات دستورية.

ومن المتوقع إعلان النتائج الرسمية للانتخابات اليوم الاثنين.

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التي جرت الأحد 58.97 بالمئة، حيث أدلى مليون و476 ألفا و597 شخصا بأصواتهم.

وتُعد هذه الانتخابات أول استحقاق برلماني اعتيادي منذ عام 2017، بعد انتخابات مبكرة جرت عامي 2018 و2021.