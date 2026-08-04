بـ41 مئوية.. النمسا تسجل أعلى درجة حرارة في تاريخها في منطقة شتامرسدورف بالعاصمة فيينا..

بريشتينا / الأناضول



سجلت العاصمة النمساوية فيينا، الثلاثاء، درجة حرارة بلغت 41 درجة مئوية، محققة بذلك رقما قياسيا جديدا لأعلى درجة حرارة تُسجل في تاريخ البلاد.

وبحسب تقرير لهيئة الإذاعة والتلفزيون النمساوية، وصلت الحرارة بمنطقة شتامرسدورف في فيينا إلى 41 درجة مئوية بعد ظهر اليوم.

وأعلنت محطة الرصد في شتامرسدورف عند الساعة 13:30 بالتوقيت المحلي أنها سجلت أول قياس يتجاوز حاجز الـ40 درجة مئوية، فيما تجاوزت محطتا باد دويتش-ألتنبورغ ولانغنلبارن العتبة نفسها بعد نصف ساعة.

وبذلك تجاوزت درجات الحرارة المسجلة في هذه المحطات الرقم القياسي السابق في النمسا، الذي كان قد بلغ 40.5 درجة مئوية وسُجل عام 2013 في منطقة باد دويتش-ألتنبورغ.

ويتوقع خبراء الأرصاد تسجيل درجات حرارة قياسية جديدة غدا أيضا، حيث أُطلقت أعلى درجة تحذير جوي، وهي التحذير الأحمر، في فيينا وشمال ولاية بورغنلاند والشمال الشرقي من ولاية النمسا السفلى يومي الثلاثاء والأربعاء.

وفي أنحاء النمسا، ومن بين نحو 250 محطة أرصاد جوية تقع على ارتفاعات أقل من 1500 متر، لم تسجل سوى 22 محطة درجات حرارة أقل من 30 درجة مئوية حتى الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي.

