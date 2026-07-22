بغداد وبرلين تبحثان تأسيس صندوق استثماري مشترك لتطوير الصناعة العراقية

إسطنبول / ليث الجنيدي / الأناضول

بحث رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي والمستشار الألماني فريدريش مرتس، الأربعاء، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، بما في ذلك مقترح تأسيس صندوق استثماري مشترك لتمويل تطوير الصناعة العراقية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان، أن الزيدي أجرى اتصالا هاتفيا مع المستشار الألماني تناول "العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في مختلف المجالات والقطاعات، ولا سيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إلى جانب التعاون في ملف الهجرة".

وبحسب البيان، عبّر الزيدي عن "رغبة العراق في توسيع ميزان المدفوعات الاقتصادي ودخول الشركات الألمانية للاستثمار".

وأشار إلى "سعي الحكومة إلى تأسيس صندوق عراقي-ألماني مشترك لتمويل مشاريع تطوير الصناعة العراقية من قبل الجانب الألماني".

وأكد أن "الحكومة ماضية في مكافحة الفساد بكل أشكاله، وجعل العراق بيئة استثمارية مفتوحة وواعدة لتنويع مصادر الاقتصاد"، لافتا إلى أن ألمانيا "شريك اقتصادي مهم، وهي مستمرة في دعم العراق".

من جانبه، أعرب المستشار الألماني عن رغبة بلاده في "تعزيز التعاون مع العراق في مختلف المجالات".

ووجّه دعوة إلى الزيدي لزيارة ألمانيا، مؤكدا "دعم بلاده لجهود الحكومة العراقية في تحقيق الإصلاحات الاقتصادية والمالية"، وأبدى "استعداد الشركات الألمانية للاستثمار في العراق"، وفق البيان.

وتسعى بغداد إلى توسيع شراكاتها الاقتصادية مع الدول الأوروبية، وفي مقدمتها ألمانيا، بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية ودعم مشاريع التنمية والإصلاح الاقتصادي، بالتوازي مع تعزيز التعاون في عدد من الملفات المشتركة، بينها الهجرة.