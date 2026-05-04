بعد هبوط اضطراري.. رئيس وزراء إسبانيا يغادر تركيا إلى أرمينيا نتيجة عطل تقني حدثت في الطائرة أمس الأحد..

أنقرة/ الأناضول

غادر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الاثنين، أنقرة متجها إلى أرمينيا، وذلك بعد هبوط طائرته اضطراريا أمس الأحد في العاصمة التركية.



وأفاد مراسل الأناضول أن سانشيز والوفد المرافق له باتوا الليلة الماضية في أحد فنادق أنقرة، قبل أن يكمل رحلته اليوم إلى يريفان للمشاركة في اجتماع المجموعة السياسية الأوروبية.

وجاء ذلك بعد إصلاح العطل الفني في طائرة رئيس الوزراء الإسباني، والذي كان سببا في هبوطه الاضطراري بأنقرة.

والأحد، ذكرت وكالة الأنباء الإسبانية (إي إف آي)، استنادا إلى مصادر من رئاسة الوزراء، أن الطائرة من طراز "أيرباص A310" التي كانت تقل سانشيز، اضطرت إلى الهبوط في أنقرة نتيجة مشكلة تقنية حدثت أثناء الرحلة.

وأشارت الوكالة الرسمية، إلى أن العطل التقني لم يكن مُهما، إلا أنه تم تطبيق البروتوكول.

يُذكر أن سانشيز، لم يشارك أيضا حضوريا في اجتماع بشأن أوكرانيا عُقد بباريس في 4 سبتمبر/أيلول 2025، بسبب عطل في الطائرة.

واضطرت الطائرة حينها إلى العودة للعاصمة الإسبانية مدريد، نتيجة العطل الفني، وتمكن سانشيز من المشاركة في ذلك الاجتماع عبر الاتصال عن بعد.