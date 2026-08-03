بعد مغادرته الموساد.. برنياع رئيسا عالميا لشركة دفاع أمريكية وفق صحيفة "يسرائيل هيوم" تتخصص شركة "أونداس" في حلول الدفاع المعتمدة على الذكاء الاصطناعي

إسطنبول/زين خليل/الأناضول

أعلنت شركة أمريكية في مجال الصناعات الدفاعية، الاثنين، تعيين رئيس الموساد الإسرائيلي السابق دافيد برنياع رئيسا عالميا لها.

وقالت شركة "أونداس" (Ondas) الأمريكية القابضة، العاملة في مجال الصناعات الدفاعية، في بيان لها وفق هيئة البث العبرية، إن برنياع "سيلعب دورا محوريا في قيادة التوسع العالمي للشركة، ووضع استراتيجيتها لتطوير التكنولوجيا، إضافة إلى قيادة عمليات التكامل التجاري".

وادعى إريك بروك، الرئيس التنفيذي لشركة "أونداس"، أن بارنياع "يتمتع بمزيج استثنائي يجمع بين الخبرة العملياتية الحديثة، والرؤية الاستراتيجية، والقيادة التكنولوجية، والعلاقات الدولية".

وفي عالم الأعمال، الرئيس التنفيذي هو المسؤول عن إدارة وقيادة العمل التنفيذي، أما الرئيس العالمي، تتركز مهامه في وضع استراتيجية الشركة العالمية وإدارة علاقاتها الدولية.

وبحسب صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية تتخصص شركة أونداس المدرجة في بورصة "ناسداك"، في تطوير الأنظمة ذاتية التشغيل وحلول الدفاع المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على مجالات الدفاع الجوي، والاستخبارات، والضربات الدقيقة، والروبوتات البرية.

وأضافت الصحيفة "شغل بارنياع منصب رئيس جهاز الموساد في الفترة ما بين عامي 2021 و2026، حيث قاد الجهاز خلال واحدة من أكثر الفترات تعقيدا واضطرابا في تاريخه، وهي فترة شهدت حروبا متعددة الجبهات ومواجهات مباشرة مع إيران وحزب الله" اللبناني.

وزعمت أنه "خلال قيادته، خضع الموساد لإصلاح عملياتي شامل وضع في صلب نشاطه التقنيات المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وأنظمة الاتصالات الحديثة".

وقبل انضمامه إلى الموساد، خدم بارنياع في وحدة "سايريت متكال" (وحدة النخبة في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية)، واكتسب خبرة في القطاع الخاص في مجال عمليات الاندماج والاستحواذ، كما حصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من معهد نيويورك للتكنولوجيا (NYIT) ودرجة الماجستير من جامعة "بيس" (Pace University)، بحسب الصحيفة.

وفي تعليقه على تعيينه، قال برنياع بحسب "يسرائيل هيوم": "طبيعة القتال تتغير بسرعة في الشرق الأوسط وأوروبا. التفوق العملياتي يعتمد اليوم على الربط بين الاستخبارات والذكاء الاصطناعي والمنصات ذاتية التشغيل ضمن بيئة واحدة منسقة".

وأوضحت الصحيفة أنه "في إطار منصبه كرئيس عالمي للشركة، من المتوقع أن يركز برنياع خلال الفترة المقبلة على تطوير علاقات استراتيجية مع الحكومات والمنظمات الأمنية في الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، ورصد تقنيات جديدة للاستثمار فيها".

وغادر برنياع رئاسة الموساد بعد إكمال ولايته التي بدأت في يونيو/حزيران 2021، واستمرت خمس سنوات، وخلفه اللواء رومان غوفمان، الذي شغل منصب السكرتير العسكري لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في تعيين أثار جدلا داخل المؤسسة الأمنية لكونه جاء من خارج صفوف الموساد.